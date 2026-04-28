Zagrebački holding traži radnike na Jadranu: Evo koje poslove nude

Osim u sferi komunalnih djelatnosti, Zagrebački holding posluje i u turističkom sektoru, a putem svoje podružnice Vladimir Nazor upravlja s nekoliko odmarališta, hostela i kampova na Jadranu. Riječ je, točnije, o objektima u Savudriji, Crikvenici i na Velom Lošinju, a ususret turističkoj sezoni traže kadrovska pojačanja.
Oni koji su, dakle, zainteresirani za sezonski rad na moru mogu se javiti na jedan od nekoliko trenutačno raspisanih natječaja, a Holding je u potrazi za konobarima, spremačicama i kuharima. Što se tiče Crikvenice, u tijeku su natječaji za zapošljavanje dva kuhara, tri spremačice-pralje te tri tri konobara.Jedan se kuhar traži na neodređeno, dok će se drugog angažirati tijekom trajanja sezone, odnosno od 1. lipnja do 31. listopada.
Posao kuhara osim pripreme hrane obuhvaća i čišćenje kuhinje, isprobavanje jela i "druge poslove po nalogu rukovoditelja", a potrebno je prethodno radno iskustvo te KV ili SSS stručna sprema. Pošto je riječ o fizički zahtjevnom poslu traži se, među ostalim, i dobra tjelesna kondicija budućeg djelatnika. Sve tri spremačice traže se na određeno, a isto vrijedi i za konobare. Od spremačica se očekuje da obavljaju i poslove pranja i glačanja rublja, a od konobara i da pomaže u kuhinji, odnosno da sudjeluje u pripremi namirnica. Rang plaće u natječajima nije naveden, prenosi Večernji list.
U Kampu Veli Jože u Savudriji sva su radna mjesta već popunjena, a u Lošinju se traže tri ugostiteljska radnika. Opis posla i uvjeti rada isti su kao i u Crikvenici. Prijave se mogu poslati, piše na stranici Holdinga, na mail: [email protected] ili poštom na adresu Ulica grada Vukovara 41, 10 000 Zagreb – s naznakom vrste posla i lokacije za koju se prijava podnosi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
