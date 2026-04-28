Zagrebački holding traži radnike na Jadranu: Evo koje poslove nude

Posao kuhara osim pripreme hrane obuhvaća i čišćenje kuhinje, isprobavanje jela i "druge poslove po nalogu rukovoditelja", a potrebno je prethodno radno iskustvo te KV ili SSS stručna sprema. Pošto je riječ o fizički zahtjevnom poslu traži se, među ostalim, i dobra tjelesna kondicija budućeg djelatnika. Sve tri spremačice traže se na određeno, a isto vrijedi i za konobare. Od spremačica se očekuje da obavljaju i poslove pranja i glačanja rublja, a od konobara i da pomaže u kuhinji, odnosno da sudjeluje u pripremi namirnica. Rang plaće u natječajima nije naveden, prenosi Večernji list.