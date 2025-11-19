Završilo obilježavanje stradanja Borovo naselja: "Dok ne riješimo ovo pitanje, ne možemo gledati prema budućnosti"

Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća podno Spomenika nestalim osobama, u srijedu je završilo komemorativno obilježavanje stradanja u Domovinskom ratu stanovnika vukovarske gradske četvrti Borovo naselje.
Oglas
Prije toga, u obližnjem Borovu, bačen je vijenac u Dunav čime je odana počast hrvatskim braniteljima i civilima ubijenim 1991. u tome mjestu. Vijenci su položeni i svijeće zapaljene i kod spomen obilježja na farmi Lovas, između Borova i Dalja, gdje su iz masovne grobnice 2001. godine ekshumirane 24 žrtve ubijene u Borovu naselju i Vukovaru.
Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je bio nazočan komemorativnim događanjima u Borovu naselju, poručio je kako veliki broj okupljenih jučer u Vukovaru, a danas u Borovu naselju, pokazuje kako je kod hrvatskih ljudi jako prisutna svijest o žrtvi, stradanju i strahotama koje je Vukovar doživio.
I dalje se traga za 54 osobe nestale s područja
„Zato smo ovdje s obiteljima žrtava, u stalnom smo kontaktu i informiramo ih o svemu što činimo u pronalasku nestalih i rješavanja sudbina svih nestalih. Dosadašnja postignuća pokazatelj su naše usmjerenosti i odlučnosti da nikada nećemo stati bez obzira na složenost i poteškoće. Možda Petrovačka dola oslikava svu našu energiju koju ulažemo u pronalasku nestalih osoba i nikada nećemo stati. Poručujemo svima koji imaju spoznaje o nestalima, neka ih podijele s nama da ubrzamo proces“, kazao je Medved.
Naveo je i i kako se i dalje traga za 54 osobe nestale s područja Borova naselja.
„Svi naši napori usmjereni su na rješavanje tih sudbina, uz izravne kontakte i dostupnost obiteljima koje još uvijek traže svoje najmilije. Učinit ćemo sve da pronađemo i posljednju osobu nestalu u Domovinskom ratu", poručio je Medved.
"Dok ne riješimo to pitanje, ne možemo gledati prema budućnosti"
Predsjednica Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata, Sandra Rapčak Škomrlj pozvala je sve one koji imaju saznanja o sudbini nestalih osoba da prijave takva saznanja.
„Moramo apelirati prema onima koji posjeduju informacije da ih dostave na bilo koji način, posebno prema Srbiji koja odbija bilo kakvu suradnju s Hrvatskom, da konačno otvori arhive i dostavi potrebne podatke. Dok ne riješimo to pitanje, ne možemo gledati prema budućnosti“, kazala je Rapčak Škomrlj.
Program “Žrtva Borova naselja za domovinu” počeo je jutros komemorativnim skupom ispred ostataka zgrade Borovo commercea, u kojoj je tijekom agresije na Vukovar bila pričuvna ratna bolnica i sklonište, a odatle su sudionici u koloni sjećanja krenuli prema crkvi Gospe Fatimske, gdje je služena misa zadušnica.
Po podacima vukovarskih stradalničkih udruga, u trenutku okupacije 19. studenoga 1991., u bolnici i skloništu u Borovo commerceu nalazilo se oko 800 civila i ranjenika. Neprijatelji su ga gađali tenkovima i zapalili, a po ulasku agresora u taj prostor nasilno je odvedeno, izloženo torturama i ubijeno 115 branitelja i civila. U tri mjeseca opsade Borova ukupno je ubijeno 176 branitelja i civila.
U četvrtak Vukovarci će se prisjetiti stradanja u logoru u Veleprometu i na Ovčari.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas