Željka Antunović o prizivu savjesti: Neće to biti jednostavno

Željka Antunović, bivša ministrica obrane, bila je gošća N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je govorila o vojnom osposobljavanju i prizivu savjesti
Oglas
"Dugo vremena raspravljamo u Hrvatskoj oko ove teme. Meni se čini da su od samih početaka pa do danas ipak napravljeni neki pozitivni pomaci. Ja u bezbroj zakona prepoznajem različite vrste diskriminacije i na neki način ova mi se čini možda najmanja, ali definitivno je predmet o kojem se treba raspravljati", rekla je Antunović i nabrojala neke svoje primjedbe u zakonu.
"Nisam sigurna kako će se u praksi primjenjivati i je li sustav oružanih snaga i civilne zaštite spreman za prihvat poprilično velikog broja mladih ljudi. Nije mi jasno ni to na koji način će se obuhvatiti one koji neće biti pozvani na služenje i koji neće dati priziv savjesti.
Ako se radi o mjeri koja bi trebala potaknuti mlade ljude za vojno služenje onda je možda raskorak malo prevelik. Ako je cilj zakona da dobijemo kvalitetnu civilnu zaštitu onda bi trebalo ili jednako ili približno nagraditi one koji civilno služe. Također, mjera privilegiranog zapošljavanja u državnoj službi je malo previše i mislim da će u najvećoj mjeri poslužiti za različite vrste manipulacija", kaže Antunović.
Odgovorila je i na pitanje kako će se provjeravati priziv savjesti.
"Morat će se definirati pobliže kriteriji koji se uzimaju u obzir. Neće to biti jednostavno, a praksa će pokazati što će se događati", zaključila je Antunović.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas