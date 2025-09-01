Nova promjena vremena, upaljeni alarmi: Oglasilo se i Ravnateljstvo civilne zaštite

Žuto i narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme izdano je za utorak za gospićku i riječku regiju, kao i veći dio dalmatinske regije
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za utorak upozorenja za dijelove Hrvatske.
Žuto i narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme izdano je za gospićku i riječku regiju. Žuto upozorenje za snažan vjetar izdano je za zapadnu obalu Istre, Kvarnera, Velebitski kanal te sjevernu i središnju Dalmaciju. Na kopnu će puhati slab vjetar, a poslijepodne u unutrašnjosti su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 16, na obali i otocima od 18 do 21 °C. Najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 25 i 29 °C.
🟠Prognostičari DHMZ-a izdali su za sutra, 2️⃣.9️⃣. narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme ➡️ https://t.co/uKLn2EJTVz— Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) September 1, 2025
‼️Pratite vremenske prognoze i upozorenja DHMZ-a kako biste na vrijeme reagirali i zaštitili sebe i svoju imovinu ➡ https://t.co/0k4U85DPp7 pic.twitter.com/N1LkGiAKxh
U Slavoniji će danju biti vrlo toplo, a poslijepodne su također mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najnestabilnije vrijeme u drugoj polovici dana bit će u Istri i Primorju. U Istri prijepodne pretežno sunčano i toplo, a sredinom dana očekuje se obilnija kiša, pojačano jugo i pljuskovi.
U Gorskoj Hrvatskoj će biti naoblake od sredine dana pa su mogući kiša ili pljuskovi. U Dalmaciji veći dio dana sunčano i suho, dok će na sjevernom Jadranu biti promjenjivo do pretežno oblačno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, ponegdje izraženim. More umjereno valovito, no i dalje ugodno za kupanje.
Ravnateljstvo civilne zaštite MUP apelira građanima da prate prognozu i upozorenja DHMZ-a te u skladu s time primjene potrebne mjere zaštite. Korisne poveznice navedene su njihovoj objavi na Facebook profilu:
