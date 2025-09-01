Nova promjena vremena, upaljeni alarmi: Oglasilo se i Ravnateljstvo civilne zaštite

Žuto i narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme izdano je za gospićku i riječku regiju. Žuto upozorenje za snažan vjetar izdano je za zapadnu obalu Istre, Kvarnera, Velebitski kanal te sjevernu i središnju Dalmaciju. Na kopnu će puhati slab vjetar, a poslijepodne u unutrašnjosti su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 16, na obali i otocima od 18 do 21 °C. Najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 25 i 29 °C.