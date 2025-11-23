Zimski uvjeti stvaraju probleme: HAK upozorava vozače

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u drugom dijelu dana jugozapadni i južni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, a potkraj dana na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 0 do 5, na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva Celzijusovih.