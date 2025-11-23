Oglas

Zimski uvjeti stvaraju probleme: HAK upozorava vozače

Hina
23. stu. 2025. 09:26
22.11.2025., Otocac - Zimski uvjeti na autocesti A1 kod cvora Otocac Photo: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvorene su: Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene i županijska cesta Sveti Juraj-Krasno. Samo za osobna vozila otvorena je DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag, izvijestili su u nedjelju iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika i na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:

Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica Jadranska magistrala (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog DC54 Maslenica-Zaton Obrovački Krčki (DC102) i Paški most (DC106) Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje.

Zbog niskih je temperatura moguća poledica na vlažnim dijelovima kolnika u unutrašnjosti, osobito na mostovima i nadvožnjacima.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju veća je opasnost od odrona pa iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj-Cres-Rijeka, a uspostavlja se u 16 sati iz luke Rijeka.

DHMZ: Smanjenje naoblake, novo naoblačenje navečer

Djelomično smanjenje naoblake, ponajprije na Jadranu uz češća sunčana razdoblja. Još mjestimice na jugu kiša, uglavnom u prvom dijelu dana, a na kopnu postupan prestanak snijega. Navečer u zapadnim predjelima novo naoblačenje uz mogućnost za slabu oborinu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u drugom dijelu dana jugozapadni i južni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, a potkraj dana na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 0 do 5, na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva Celzijusovih.

