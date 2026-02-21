Očna migrena: Uzrok, simptomi i kako tretirati pojavu koja može biti dosta neugodna

Očna migrena ili retinalna migrena izaziva probleme u vidu, točnije problemi se javljaju u jednom oku. Simptomi traju kratko, od pet do 60 minuta, a tretira se promjenom životnog stila. Osim promjena u očima, očna migrena je praćena i migrenom glavoboljom.
Kada ispred oka vidite bljeskove ili vam se zacrni na određeni period, može se raditi o očnoj migreni. Ova vrsta migrene se može javiti već kod djece od sedam godina, a na vrhuncu je kod osoba koje imaju 40 godina.
Postoji nekoliko načina tretiranja, dok će nekada biti potrebno napraviti dodatne pretrage.
Što uzrokuje očnu migrenu?
Nije poznat točan uzrok ove vrste migrene, ali postoje teorije stručnjaka o tome zašto do nje dolazi.
Jedan od mogućih razloga je genetska komponenta. Odnosno, 50 posto osoba koje imaju očnu migrenu imaju nekoga u obitelji tko ima migrenu.
Drugi potencijalni razlog nastanka očnih migrena je problem s krvnim žilama ili protokom krvi koji podupire mrežnicu, a zbog čega se pojavljuju problemi s vidom.
S druge strane, očnu migrenu mogu uzrokovati stres, pušenje, visok krvni tlak, vježbanje, dehidracija, nizak krvni tlak, alkohol, kofein i kontracepcijske pilule.
Kako prepoznati očnu migrenu?
Simptomi očne migrene mogu biti različiti. Glavni simptom su promjene u vidnom polju jednog oka i glavobolja.
Od simptoma se mogu javiti:
- bljeskanje ispred oka
- plutujuće linije ispred oka
- zamagljeni vid
- šarene linije ispred oka
- djelomična ili potpuna sljepoća
Ipak, treba znati da su ovi simptomi privremeni i u većini slučajeva traju između 10 i 20 minuta prije nego se vid polagano vrati u normalno stanje. S očnom migrenom je povezana i regularna migrena koja se može javiti prije, za vrijeme ili nakon očne migrene.
Kako se očna migrena dijagnosticira?
Očna migrena se većinom dijagnosticira na temelju simptoma. U drugom slučaju, može se dijagnosticirati kada osoba dođe kod liječnika za vrijeme trajanja migrene.
Liječnik potom može vidjeti kako izgleda protok krvi do oka i na temelju toga donijeti dijagnozu.
Također, ako liječnik nije siguran u dijagnozu, može tražiti daljnje pretrage poput odlaska kod oftalmologa. Na ovaj će način biti siguran da se ne radi o nekom drugom, ozbiljnijem stanju oka.
Kako se tretira očna migrena?
Kada se očna migrena javlja rijetko, najčešće se ne tretira. Ipak, kada je česta, potrebno je djelovati. U ovom slučaju se pronalazi uzrok problema koji se onda izbjegava.
Na primjer, ako do ove migrene dolazi zbog visokog ili niskog krvnog tlaka, cilj je regulirati tlak.
Ako ne pomogne promjena navika, liječnik može prepisati određene lijekove, a mogu se i uzimati posebni lijekovi za migrene. Jednako tako, liečnik može pacijenta poslati na pregled kod neurologa.
Zaključak
Očna migrena uzrokuje probleme s vidom na jednom oku. Može doći do sljepoće ili zamagljenog vida, a u vidnom polju se mogu pojaviti razni oblici i boje. Ova pojava traje do 60 minuta.
Najvažnije je otkriti što uzrokuje očnu migrenu i onda izbjegavati te stvari. U nekim slučajevima će pomoći određeni lijekovi.
