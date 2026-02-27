Bruxelles se misijom utvrđivanja činjenica o spornom naftovodu nada ukidanju mađarskog veta

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

„Moramo poduzeti sljedeće korake kako bismo vidjeli u kojem će obliku i formi ta misija utvrđivanja činjenica biti organizirana“, poručili su iz Bruxellesa o mađarsko-slovačkom prijedlogu.

Europska komisija pozdravila je zajednički prijedlog Mađarske i Slovačke o slanju misije za utvrđivanje činjenica radi inspekcije oštećenog dijela naftovoda Družba, smatrajući to prvim korakom prema smirivanju sukoba između dviju zemalja i Ukrajine, piše Euronews.

Komisija ne isključuje mogućnost sudjelovanja u takvoj misiji ako Kijev za to da dopuštenje.

No plan je još u vrlo ranoj fazi, a izvršno tijelo EU nema iskustva u sudjelovanju u ovakvim vrstama aktivnosti.

„Smatramo ovo dobrodošlim korakom. Trenutačno smo u kontaktu s ukrajinskim vlastima o ovom pitanju i nastavljamo surađivati s državama članicama kako bismo osigurali sigurnost opskrbe“, izjavila je u petak glasnogovornica Komisije za energetiku Anna-Kaisa Itkonen.

„Moramo poduzeti sljedeće korake kako bismo vidjeli u kojem će obliku i formi ta misija utvrđivanja činjenica biti organizirana“, dodala je.

Mađarski premijer Viktor Orbán uložio je veto na zajam od 90 milijardi eura za Kijev kao odmazdu zbog prekida isporuke nafte kroz Družbu, za što krivi „političke razloge“ ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Orbán se suočava s izborima 12. travnja, a prema anketama zaostaje dvoznamenkastom razlikom.

Mađarska i Slovačka, koje mogu kupovati rusku naftu zahvaljujući neograničenom izuzeću od sankcija EU-a, optužile su Zelenskog da prikriva činjenice o naftovodu.

„Ukrajinci nisu spremni prihvatiti verifikaciju, misiju utvrđivanja činjenica“, rekao je Orbán u petak ujutro. „Predsjednik Zelenski laže. Ne govori istinu.“

Zelenski je uzvratio na optužbe, rekavši da su ruske snage odgovorne za bombardiranje naftovoda te sugerirao da bi Orbán odgovore trebao potražiti u Moskvi.

Sukob je izazvao političku krizu za cijelu Europsku uniju i doveo u pitanje pažljivo dogovoreni paket zajma od 90 milijardi eura.

„Očekujemo da svi čelnici EU-a poštuju svoje obveze“, rekla je Itkonen.

„Važno je podsjetiti da je ruski napad na crpnu stanicu naftovoda Družba 27. siječnja uzrokovao štetu.“

Pronalaženje izlaza

Kako napetosti rastu, Orbán je poslao novo pismo predsjedniku Europskog vijeća Antóniu Costi i ostalih 26 čelnika, predlažući misiju utvrđivanja činjenica s mađarskim i slovačkim stručnjacima kako bi se „provjerilo stanje“ naftovoda Družba.

Ton pisma od četvrtka bio je znatno drukčiji od zapaljivih poruka koje je mađarski premijer proteklog tjedna objavljivao na društvenim mrežama.

„Potpuno sam svjestan političkih poteškoća koje su nastale zbog kašnjenja u provedbi zaključaka Europskog vijeća o financijskoj potpori Ukrajini“, napisao je Orbán Costi.

„Moja inicijativa također ima za cilj olakšati pravodobno rješavanje ovog pitanja.“

Sljedećeg dana slovački premijer Robert Fico razgovarao je sa Zelenskim i pozvao Komisiju da sudjeluje u „zajedničkoj inspekcijskoj skupini“. Zelenski je pozvao Fica da posjeti Ukrajinu i razgovara o tom pitanju.

„Nacionalni interesi Slovačke i Mađarske ne mogu se gurati u stranu. Ako solidarnost unutar EU-a treba biti uzajamna, onda mora vrijediti za sve“, rekao je Fico.

"Ukrajinska strana zainteresirana je za obnovu tranzita što je prije moguće"

Još uvijek nije jasno hoće li Kijev dopustiti misiji utvrđivanja činjenica pristup lokaciji u regiji Lavova, gdje je 27. siječnja zabilježen ruski napad dronom.

Ukrajinska vlada ranije je upozorila da su tehničari izloženi riziku od ruskih napada dok rade na terenu. Energetska infrastruktura smatra se strateškim ciljem, što dodatno otežava pristup.

Komisija je izrazila razumijevanje za opasne uvjete, ali je istodobno zatražila od Ukrajine da ubrza popravke naftovoda Družba.

Privatno, dužnosnici i diplomati EU-a navode da je to najpraktičniji način za rješavanje krize, ukidanje mađarskog veta i osiguravanje konačnog odobrenja zajma od 90 milijardi eura.

Tijekom sastanka stručnjaka u srijedu, Ukrajina je dostavila dokument, u koji je Euronews imao uvid, u kojem navodi da „aktivno provodi radove na popravku i obnovi“.

„Sigurnosne i stabilizacijske mjere nastavljaju se unatoč svakodnevnim prijetnjama novim raketnim napadima“, stoji u dokumentu. „Ukrajinska strana zainteresirana je za obnovu tranzita što je prije moguće, u okviru dostupnog pravnog okvira.“