HNB: Hrvatske banke zaradile manje nego prošle godine

Ukupan iznos neprihodonosnih kredita i predujmova (NPL) smanjio se za 2,6 posto u odnosu na kraj 2024., a njihov udio u ukupnim kreditima i predujmovima stagnirao je na 2,3 posto. Udio NPL-ova u portfeljima kredita nefinancijskim društvima nastavio se smanjivati i iznosio je 3,7 posto, a kod kućanstava se smanjio na 3,5 posto, izvijestila je središnja banka.