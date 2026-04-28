Hrvatska i SAD potpisali sporazume "vrijedne milijarde". Trumpov ministar: "Ovaj dio Europe dolazi zdravom razumu"

U Dubrovniku je potpisan sporazum o suradnji oko projekta AI inovacijskog centra Pantheon u Topuskom za koji se tvrdi da će biti vrijedan više od 50 milijardi eura. Potpisali su ga župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak, osnivač i predsjednik Uprave tvrtke Lucidus Jako Andabak i Ryan Rich, izvršni direktor Panteon Atlas LLC-ja. S tom američkom tvrtkom je pismo namjere potpisao i hrvatski Končar.