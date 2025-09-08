pogledajte gdje je hrvatska
Projekcije inflacije za Europu 2026.: Evo koje će zemlje imati najviše, a koje najniže stope
Prema OECD-u, Hrvatska je među zemljama s najvećim padom inflacije između 2025. i 2026. – zajedno s Estonijom i Litvom (više od 1,5 postotnih bodova). To znači da će se inflacija kod nas u 2026. znatno približiti prosjeku europodručja i ostati ispod 3 posto, javlja Euronews.
Detaljna analiza
Euronews Busines detaljno je analizirao projekcije inflacije ECB-a i OECD-a za europodručje i širu Europu u 2025. i 2026.
Što to znači za Hrvatsku?
To je donekle pozitivna vijest za potrošače jer po dostupnim podacima se ne očekuje pad cijena, već "usporavanje rasta cijena", osobito u 2026. To pak predstavlja izazov za gospodarstvo: niža inflacija znači stabilnije troškove, ali i pritisak na plaće i konkurentnost izvoznika.
Gospodarske prognoze za Europu i europodručje neizvjesne su zbog trgovinskih napetosti i globalnih rizika, uključujući prijetnje carinama iz SAD-a. Iako su globalna i regionalna kretanja važna, građane najviše zanima kako to utječe na njihov svakodnevni život.
Za kućanstva je inflacija jedan od najvećih problema.
Annual inflation at 2.0% in the euro area in July 2025, 2.4% in the EU. 📊— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 4, 2025
How does it compare across EU countries?
Learn more 👉 https://t.co/r3amjsWwwb pic.twitter.com/V4VXWpndzz
U 2024. godišnja inflacija u europodručju, mjerena Harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila je 2,4%, prema podacima Eurostata. Ovaj pokazatelj odražava ukupni rast potrošačkih cijena.
Prema projekcijama Europske središnje banke (ECB) iz lipnja 2025., inflacija u europodručju trebala bi se smanjiti na 2,0% u 2025., zatim na 1,6% u 2026., prije nego što se vrati na 2,0% u 2027.
Istodobno se očekuje da će inflacija energije ostati negativna do kraja 2026., a potom porasti 2027. zbog “fiskalnih mjera povezanih s klimatskim promjenama”, navodi ECB.
Euro area annual #inflation stable at 2.0% in July 2025 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) August 20, 2025
Inflacija će porasti u polovici Europe 2025.
Izvješće OECD-a o gospodarskim izgledima donosi projekcije inflacije po zemljama.
Od 30 europskih zemalja za koje postoje podaci, u gotovo polovici inflacija će porasti do kraja 2025. u odnosu na 2024.
U nekim slučajevima promjene su male – 0,3 postotna boda (pb) ili manje.
Najveća očekivana promjena je u Litvi, gdje bi inflacija trebala porasti s 0,9% na 4%, a zatim u Latviji (s 1,4% na 3,6%). Ipak, one neće biti u top 5 zemalja po visini inflacije 2025.
U Litvi na rast inflacije snažno utječu cijene hrane i energije. U Latviji će temeljna inflacija (bez energije i hrane) ostati visoka zbog snažnog rasta plaća povezanog s nedostatkom radne snage, dok cijene hrane također rastu, navodi OECD.
Rast inflacije veći od 1 pb očekuje se i u Bugarskoj (1,4 pb) i Mađarskoj (1,2 pb).
U Italiji, Finskoj i Irskoj inflacija će porasti za 0,8 pb ili više.
Annual inflation at 2.0% in the euro area in July 2025, 2.4% in the EU.— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) August 29, 2025
Lowest in:
🇨🇾 Cyprus (0.1%)
🇫🇷 France (0.9%)
🇮🇪 Ireland (1.6%)
Highest in:
🇷🇴 Romania (6.6%)
🇪🇪 Estonia (5.6%)
🇸🇰 Slovakia (4.6%)
Learn more ➡️ https://t.co/r3amjsX4lJ pic.twitter.com/aQJWmvjkjQ
Turska s dramatičnim padom inflacije
Između 2024. i 2025. očekuje se drastičan pad inflacije u Turskoj – s 58,5% na 31,4% (−27,1 pb). Ipak, i dalje će biti ekstremni slučaj jer se druga najviša stopa očekuje u Mađarskoj s tek 4,9%.
Osim Turske, najveće padove inflacije imat će Island (−2,4 pb), Švedska (−1,5 pb) i Belgija (−1,4 pb).
Velike ekonomije: UK najviše, Francuska najniže
Među pet najvećih europskih ekonomija, UK će u 2025. imati najvišu inflaciju – 3,1%. Razlog su povećanje minimalne plaće, doprinosi poslodavaca za socijalno osiguranje i veći računi za komunalije, navodi OECD.
Suprotno tome, Francuska će imati najnižu inflaciju – 1,2% – zahvaljujući smanjenju cijena električne energije. “Carine na uvoz iz SAD-a imaju ograničen učinak zbog male izloženosti francuskog tržišta SAD-u”, dodaje OECD.
U 2026. Francuska će i dalje imati najnižu stopu među velikima (1,66%), dok će UK ostati na vrhu (2,28%). Inflacija će biti 1,88% u Italiji, 1,91% u Španjolskoj i 2,13% u Njemačkoj.
Inflacija 2025.–2026.
Inflacija će u većini europskih zemalja pasti u 2026. u odnosu na 2025., a samo će pet zemalja zabilježiti rast.
Najveći porast imat će Švedska (+0,7 pb, s 1,3% na 2,0%), a slijedi Francuska (+0,5 pb, s 1,2% na 1,7%). Ipak, Francuska bi i dalje imala drugu najnižu inflaciju u Europi, odmah iza Švicarske.
Osim Turske (−12,9 pb), najveće padove imat će Estonija, Hrvatska i Litva – svaka više od 1,5 pb.
Među velikim ekonomijama, UK će bilježiti pad od 0,8 pb, a Španjolska od 0,5 pb.
Inflacija u 2026. neće prelaziti 3,7% u Europi (osim Turske)
Prema OECD-u, osim Turske (18,5%), inflacija u 2026. neće prelaziti 3,7% ni u jednoj drugoj europskoj zemlji. Raspon će se kretati od 0,6% u Švicarskoj do 3,6% u Mađarskoj, a slijedi Rumunjska s 3,4%.
U ostalih 27 zemalja inflacija će ostati ispod 2,8%.
Francuska će biti druga najniža (1,7%), a većina zemalja imat će stope u rasponu od 1,7% do 2,7%.
Utjecaj Trumpovih carina na inflaciju
ECB upozorava da američke carine i nesigurnost u trgovinskoj politici oblikuju globalne gospodarske izglede.
“Ako SAD povećaju carine, a trgovinski partneri uzvrate, to bi moglo prigušiti globalnu gospodarsku aktivnost, smanjiti vanjsku potražnju za europodručjem i povećati inflaciju”, navodi ECB.
Slabljenje rasta raspoloživog dohotka u 2025.
U europodručju je raspoloživi realni dohodak porastao 2024. za 2,2% u odnosu na 2023. Prema ECB-u, u 2025. rast će se usporiti na 0,8%, a u 2026. blago porasti na 1,0%.
Raspoloživi dohodak kućanstava označava novac koji im ostaje nakon plaćanja poreza i doprinosa, a koji koriste za svakodnevne potrebe ili štednju.
