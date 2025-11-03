Imenovani novi članovi Turističkog vijeća HTZ-a

Tako, u Vijeću će u slijedeće četiri godine biti članica Uprave Jadranski luksuzni hoteli i članica Turističkog vijeća Grada Dubrovnika Katija Jerković, predsjednik Uprave kompanije Maistra Tomislav Popović, predsjednik uprave Valamara i član Turističkog vijeća Istarske županije Željko Kukurin, član izvršnog odbora Kamping udruženja Hrvatske i direktor Kampa Stobreč Split Ivica Tafra, predsjednik Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela Šime Klarić, direktor ACI marine Cres Alan Šepuka, vlasnik i glavni "chef" restorana Pelegrini u Šibeniku, nositelja Michelinove zvjezdice te UN-ov ambasador turizma Rudolf Štefan, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija i član Turističkog vijeća Zadarske županije Tomislav Fain, delegiran od strane Hrvatske obrtničke komore, njen predsjednik Dalibor Kratohvil, delegirana iz redova Hrvatske gospodarske komore, direktorica Sektora za turizam i Službe za marketing i komunikaciju Andreja Vukojević, predsjednik Sekcije hotelijera Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Rijeka, član opatijskog Turističkog vijeća, vlasnik i direktor Design hotela Navis Krunoslav Kapetanović te direktorica osječkog Wellness & Wholeness hotela Materra Josipa Pipunić.