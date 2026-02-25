Naftovod Družba izuzet iz britanskih sankcija protiv Rusije

Najnoviji krug britanskih sankcija protiv Rusije izuzeo je naftovod koji je u središtu žestokog spora između Mađarske i čelnika Europske unije.
London je u utorak najavio gotovo 300 novih sankcija povodom četvrte godišnjice sveobuhvatne invazije Vladimira Putina na Ukrajinu. Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper izjavila je da Ujedinjeno Kraljevstvo poduzima „odlučne mjere” protiv „izvora prihoda koji održavaju rusku agresiju”, piše POLITICO.
Među metama je bila i naftna transportna tvrtka Transneft, koja upravlja ruskim dijelom naftovoda Družba. Taj naftovod i dalje opskrbljuje Mađarsku i Slovačku gorivom.
Britansko Ministarstvo vanjskih poslova, Commonwealtha i razvoja (FCDO) priopćilo je da je ta tvrtka „odgovorna za transport više od 80 posto ruskog izvoza nafte, čime se dodatno otežava očajnički pokušaj Kremlja da pronađe kupce za svoju naftu pod sankcijama”.
Međutim, novi dokument Ureda britanske vlade za provedbu financijskih sankcija (OFSI), objavljen u utorak, navodi naftovod Družba među „izuzetim projektima” u okviru režima sankcija protiv Rusije.
Posljednjih dana naftovod je u središtu intenzivnog spora između Mađarske i Bruxellesa oko potpore Ukrajini.
Mađarski premijer Viktor Orbán optužio je Kijev da namjerno odgađa popravke ukrajinskog dijela naftovoda nakon što je oštećen u onome što je Ukrajina opisala kao ruski napad dronom u siječnju. Budimpešta sada blokira zajam Europske unije Ukrajini vrijedan 90 milijardi eura zbog tog spora.
Mađarska i dalje uvelike ovisi o ruskoj sirovoj nafti. Iako je EU 2022. zabranio uvoz ruske nafte, odobreno je izuzeće za uvoz putem naftovoda, što Mađarska i Slovačka i dalje koriste. Ujedinjeno Kraljevstvo također je zabranilo uvoz ruske nafte.
U ponedjeljak je Ukrajina izvela napad dronom na crpnu stanicu koja služi kao ključno čvorište za opskrbu naftovoda Družba.
Ministarstvo vanjskih poslova, Commonwealtha i razvoja (FCDO) zatraženo je za komentar.
Sankcije su također bile usmjerene na ruske trgovce naftom, tri tvrtke iz sektora nuklearne energije te dva ruska terminala za izvoz ukapljenog prirodnog plina, Portovaya i Vysotsk.
