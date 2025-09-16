makroekonomska analiza
Šušnjar o MOL-u: "Mi smo našim prijateljima Mađarima rekli da smo spremni"
"Uvijek će Vladi Republike Hrvatske na prvom mjestu biti hrvatski građani i poduzetništvo', naglasio je ministar Ante Šušnjar govoreći u utorak o ukidanju subvencija energenata i shodno potencijalu za razvitak dodatne inflacije i dodatnog rasta cijena.
"Većina zemalja EU-a ne sufinancira energiju"
Većina zemalja Europske unije je već izašla iz subvencioniranja energije. Mi smo i dalje odlučili učiniti priuštivijim i električnu energiju, i plin, i toplinsku energiju našim građanima, ali isto tako i našem poduzetništvu.
Upravo iz razloga što dolazi ogrjevna sezona, nismo se odlučili izaći potpuno iz mjera, nego i dalje ostajemo i postupno se prilagođavamo tržišnim uvjetima na koje se moramo vratiti.
Mi smo ipak tržišna ekonomija, ali uvijek će Vladi Republike Hrvatske na prvom mjestu biti hrvatski građani i poduzetništvo', naglasio je ministar za HRT.
Hoće li doći do dodatnog rasta cijena i inflacije?
Komentirao je i kritike iz oporbe i sindikata koji upozoravaju na moguć rast cijena i inflaciju.
"Naši najveći poduzetnici su već odavno na tržišnom modelu. Tako oni dominantno proizvode ove proizvode koje koristimo i generalno sve komponente svakodnevnog života.
Zbog toga mislimo da nema bilo kakvog razloga za poskupljenje. I dalje činimo energiju priuštivijom od tržišnih uvjeta za naše male i srednje poduzetnike, javne ustanove", kazao je ministar.
"Što se tiče kritika oporbe, oni možda jesu bili na studijima ekonomije, ali očito nisu bili na onim satovima kada se učilo malo naprednije stvari - kako i što utječe na gospodarstvo, na inflaciju i tako dalje", rekao je.
"Moramo im objasniti da se Hrvatska 90-ih godina orijentirala na tržišnu ekonomiju, da nismo tu da određujemo cijene svega", istaknuo je.
Lista proizvoda s ograničenim cijenama
Govoreći o listi osnovnih proizvoda s ograničenim cijenama, ministar je najavio moguće izmjene.
"Građani mogu očekivati smanjenje cijena određenih proizvoda, maksimalnih cijena. Ja pozivam trgovce i danas, one su određene kao maksimalne, nitko ne brani da se ide ispod tih cijena", rekao je Šušnjar.
"Možda ćemo tu listu ujednačiti. Sad imamo nekakve rezultate - onih prvih 30, ovih 40, da bude dostupan jedan proizvod iz kategorije, a ostale da prepustimo tržišnoj utakmici, pa da se u tržišnoj konkurenciji proizvođači, trgovci, distributeri, bore za svoje kupce nižim cijenama, kvalitetom i tako dalje", kazao je i naglasio kako će ih ostati 70.
Kome su ostale naknade?
"Ostaje naknada za ugrožene kupce energije, koja je do sad bila iskorištena oko 53 eura. Ona iznosi 70 eura i bit će dovoljna za nadoknadu svih troškova energenata našim najugroženijim skupinama i dalje", rekao je ministar.
Govoreći o poticajima za mala i srednja poduzeća, istaknuo je:
'Taj poticaj je negdje oko 27 posto i dalje. Koliko bi vama značilo da vam naraste plaća sad za 27 posto? Mislim da o tome ne trebamo govoriti. To i dalje pokazuje smjer kojim ova Vlada ide - da su nam prioritet mala i srednja poduzeća. To su prije svega naši obrtnici kojima ćemo pomagati i dalje', najavio je Šušnjar.
Za plin će ostati poticaj za mala i srednja gospodarstva jednako kao i za kućanstva, dodao je.
U razgovoru se osvrnuo i na pitanje naftne opskrbe Mađarske.
Pitanje MOL-a i rafinerije u Mađarskoj
'Provedena su testiranja uz nadzor predstavnika MOL-a i Europske komisije. Mi smo uspjeli provesti kroz cjevovod dovoljne količine da bi opskrbili rafineriju u Mađarskoj i u Slovačkoj i to bez agensa koji se dodaje za veći protok nafte.
Možemo i više od punog kapaciteta te obje rafinerije, tako da bismo mogli i u Češku određeni dio nafte dostavljati putem našeg naftovoda', rekao je.
"Mi smo našim prijateljima Mađarima rekli da smo mi spremni i proširili smo sve naše kapacitete, ne samo za naftu, nego i za LNG - kako bismo im pružili sigurnost opskrbe i da djelujemo koherentno kao članovi Europske unije", kazao je.
Zaključio je:
"Da osudimo agresiju i da polako napuštamo ne samo fosilna goriva, pogotovo fosilna goriva koja dolaze iz Rusije", naglasio je ministar za kraj razgovora.
