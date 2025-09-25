Oglas

u naselju Dalj

Potvrđen novi slučaj afričke svinjske kuge

author
N1 Info
|
25. ruj. 2025. 09:51
19.09.2025., Vardarac - Odvoz svinja zbog afričke kuge. Brojne eutanazirena svinje su odvedene, a prostor gdje su se nalazile je dezinficiran Photo: David Jerkovic/PIXSELL
David Jerkovic/PIXSELL

U srijedu, uz već potvrđene slučajeve afričke svinjske kuge (ASK) na gospodarstvu u naselju Mece, Općina Darda, u Osječko-baranjskoj županiji, kao i na pet divljih svinja - naknadno pristiglim podacima s terena, istoga dana, potvrđen je novi slučaj afričke svinjske kuge u naselju Dalj, Općina Erdut, u Osječko-baranjskoj županiji. Na predmetnom objektu nalazilo se 18 svinja. Naselje se već nalazi u zoni zaštite.

Na zaraženim te svim epidemiološki povezanim objektima kao i u zonama zaštite i nadziranja, nadležne veterinarske službe provode mjere sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja ove izrazito opasne zarazne bolesti svinja.

Apeliramo na sve subjekte da se pridržavaju svih propisanih mjera, da prate upute nadležnih tijela i veterinara te da kontinuirano provode biosigurnosne i higijenske mjere na svojim objektima. Posebnu pažnju treba obratiti na mogući neizravni kontakt s virusom afričke svinjske kuge u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova.

Također, ponovno prilažemo najnovije Rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, napisali su iz Ministarstva.

Teme
Ministarstvo poljoprivrede afrička svinjska kuga

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

