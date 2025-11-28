Teška prometna nesreća
U Šibeniku poginuo motociklist
Šezdesetjednogodišnji motociklist smrtno je stradao u teškoj prometnoj nesreći u noći s četvrtka na petak u Šibeniku, a nesreći je 'kumovala' neprilagođena brzina, izvijestila je šibensko-kninska policija.
Motociklist u trenutku nesreće nije nosio zaštitnu kacigu, a još ranije mu je oduzeta vozačka dozvola.
Nesreća se dogodila sinoć oko 2 sata u gradskoj četvrti Šubićevac, a vozač u trenutku nesreće nije prilagodio brzinu kretanja vidljivosti, preglednosti te osobinama ceste.
Izgubio je nadzor nad motociklom te izletio izvan južnog ruba kolnika gdje je kotačima i donjim dijelom motocikla udario u uzdignuti betonski ivičnjak, a potom je s motociklom izletio na zemljano-travnatu površinu po kojoj je nastavio nekontrolirano kretanje te je desnim bočnim dijelom motocikla udario u kameni usjek, a zatim i prometne znakove.
