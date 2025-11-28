Oglas

Teška prometna nesreća

U Šibeniku poginuo motociklist

author
Hina
|
28. stu. 2025. 10:45
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Šezdesetjednogodišnji motociklist smrtno je stradao u teškoj prometnoj nesreći u noći s četvrtka na petak u Šibeniku, a nesreći je 'kumovala' neprilagođena brzina, izvijestila je šibensko-kninska policija.

Oglas

Motociklist u trenutku nesreće nije nosio zaštitnu kacigu, a još ranije mu je oduzeta vozačka dozvola.

Nesreća se dogodila sinoć oko 2 sata u gradskoj četvrti Šubićevac, a vozač u trenutku nesreće nije prilagodio brzinu kretanja vidljivosti, preglednosti te osobinama ceste.

Izgubio je nadzor nad motociklom te izletio izvan južnog ruba kolnika gdje je kotačima i donjim dijelom motocikla udario u uzdignuti betonski ivičnjak, a potom je s motociklom izletio na zemljano-travnatu površinu po kojoj je nastavio nekontrolirano kretanje te je desnim bočnim dijelom motocikla udario u kameni usjek, a zatim i prometne znakove.

Teme
policija prometna nesreća Šibenik

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ