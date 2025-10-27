ZAOKRET THOMA YORKEA
Frontmen Radioheada neće nastupati u Izraelu "dokle god je Netanyahu na vlasti"
Pjevač kaže da neće nastupati u Izraelu dok je Benjamin Netanyahu na vlasti, osam godina nakon što je Radiohead prkosio kritikama nastupivši u Tel Avivu.
Prije osam godina održali koncert u Tel Avivu
Frontmen Radioheada, Thom Yorke, izjavio je da danas ne bi nastupio u Izraelu, osam godina nakon što je bend prkosio pritisku propalestinskih aktivista i održao koncert u Tel Avivu.
“Apsolutno ne. Ne bih želio biti ni 5.000 milja blizu Netanyahuova režima,” rekao je Yorke za magazin The Sunday Times, misleći na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovu krajnje desnu vladu, piše Guardian.
"Non voglio essere a meno di 5.000 miglia dal regime di #Netanyahu".— Andrea Capecci (@a____capo) October 26, 2025
Parole di Thom Yorke dei #Radiohead, che esclude di tornare a suonare in #Israele.
Le critiche ricevute negli ultimi mesi "lo svegliano la notte". Sono i sensi di colpa.
Boicottare funziona. Avanti così. pic.twitter.com/PGbseFoVv5
Intervju s članovima britanskog benda – poznatog po albumima koji su osvojili prvo mjesto na britanskim top-listama, poput OK Computer i Kid A – održan je prije ovomjesečnog sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa.
Bend idućeg mjeseca započinje svoju prvu turneju nakon sedam godina, s 20 koncerata u pet europskih gradova. Još prije službene objave datuma, Palestinska kampanja za akademski i kulturni bojkot Izraela (PACBI) objavila je poziv na bojkot turneje, zbog nastupa člana benda Jonnyja Greenwooda u Tel Avivu 2024. godine.
Israeli protesters gather at Hostage Square to take part in rally in Tel Aviv pic.twitter.com/X4gRZDkyzT— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 25, 2025
Turneja A Moon Shaped Pool (2016.–2018.) izazvala je veliku polemiku kada je Radiohead nastupio u Tel Avivu unatoč pozivima na bojkot i javnoj kritici brojnih kulturnih ličnosti, među kojima je bio i britanski redatelj Ken Loach.
U tadašnjoj objavi na X-u (bivši Twitter), Yorke je izravno odgovorio Loachu:
“Svirati u nekoj zemlji nije isto što i podržavati njezinu vladu. U Izraelu sviramo već više od 20 godina, kroz razne vlade – neke liberalnije, neke manje. Isto činimo i u Americi. Ne podržavamo Netanyahua ništa više nego Trumpa, ali svejedno sviramo u Americi.”
Yorke ranije kritizirao propalestinski pokret za bojkot
Yorke je ranije kritizirao propalestinski pokret za bojkot, dezinvestiranje i sankcije (BDS), nazivajući ga “krajnje patronizirajućim” i “uvredljivim”.
U novom intervjuu, međutim, naznačio je određeno žaljenje zbog odluke da 2017. godine ipak nastupe u Tel Avivu, rekavši da je bio “užasnut” kada je “očito visoko pozicionirani izraelski dužnosnik” došao u njihov hotel kako bi im zahvalio na koncertu.
Stav benda o Izraelu godinama izaziva rasprave i kritike.
Yorke 2024. napustio pozornicu nakon dobacivanja propalestinskih prosvjednika
Prošle godine, tijekom solo koncerta u Australiji, Yorke je nakratko napustio pozornicu nakon što mu je propalestinski prosvjednik dobacio:
“Koliko još mrtve djece treba da osudiš genocidu Gazi?”
Kasnije je objavio izjavu rekavši da ga je incident u Melbourneu “šokirao”, jer je “njegova navodna šutnja shvaćena kao suučesništvo”. U istoj izjavi nazvao je Netanyahua i njegovu administraciju “ekstremistima” koji “moraju biti zaustavljeni”.
Yorkeov kolega iz benda, Jonny Greenwood, oženjen je izraelskom umjetnicom i dugo je meta kritika zagovornika bojkota zbog svoje suradnje s izraelskim glazbenikom Duduom Tassom. Godine 2024. Greenwood se pridružio prosvjedima u Izraelu u kojima se tražila smjena Netanyahua.
Gitarist Radioheada rekao je za The Sunday Times da provodi puno vremena u Izraelu sa svojom obitelji te da “nema razloga stidjeti se suradnje s arapskim i židovskim glazbenicima.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare