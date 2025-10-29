Zagreb Film Festival dočekuje nagrađivane redatelje i nove talente

Voditeljica DKE – Ureda MEDIA Hrvatske Martina Petrović predstavit će nove mogućnosti međunarodne suradnje u sklopu prezentacije "Kreativna Europa MEDIA – što je novo u pozivima za razvoj u 2026.?", a u organizaciji Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) održat će se okrugli stol "Mala tržišta, velike priče", na kojem će se predstaviti rezultati istraživanja CresCine te istaknuti glavni izazovi i razvojne mogućnosti filmske industrije u malim europskim zemljama.