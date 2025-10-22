Ovo su simptomi
Britanci objavili listu zemalja u kojima se možete otrovati metanolom
Osam zemalja dodano je na popis FCDO-a koji upozorava Britance na rizik od trovanja metanolom.
Upute su dodane na stranice za putovanja FCDO-a za Ekvador, Keniju, Japan, Meksiko, Nigeriju, Peru, Ugandu i Rusiju, nakon porasta slučajeva teških bolesti i smrti uzrokovanih alkoholnim pićima zatrovanima metanolom, piše Sky News.
Prije toga, popis je sadržavao upute o trovanju metanolom samo za zemlje u kojima su britanski državljani bili pogođeni.
To su bile: Kambodža, Indonezija, Turska, Kostarika, Tajland, Vijetnam, Laos i Fidži.
Prošle godine britanska turistkinja Simone White umrla je u Laosu nakon što je navodno popila "besplatne shotove” u lokalnom baru u ljetovalištu Vang Vieng.
Djevojka od 28 godina iz Orpingtona u Kentu bila je jedna od četvero ljudi – među njima i jedna Australka te dvije Dankinje – koji su umrli nakon što su liječeni od trovanja metanolom.
Kao dio kampanje FCDO-a Travel Aware, objavljuju se informacije o prepoznavanju simptoma i smanjenju rizika od trovanja metanolom.
Hamish Falconer, ministar zadužen za konzularne i krizne poslove, izjavio je:
"Trovanje metanolom može biti smrtonosno – teško ga je otkriti tijekom konzumacije, a rani simptomi nalikuju običnom trovanju alkoholom. Kad putnici shvate opasnost, može biti prekasno.
Pozivam sve putnike da prije odmora provjere naše savjete za putovanja i stranice kampanje Travel Aware.“
Što je metanol?
Metanol, ili CH₃OH, vrlo je sličan etanolu – čistom obliku alkohola koji se nalazi u alkoholnim pićima.
Poput etanola, bezbojan je, bez mirisa i visoko zapaljiv, no njegova različita kemijska struktura čini ga otrovnim za ljude.
Poznat i kao „drvni alkohol“, metanol se najčešće koristi za proizvodnju otapala, pesticida, razrjeđivača boje i alternativnih goriva.
Opasan je zbog načina na koji ga tijelo razgrađuje.
Kada se unese, enzimi u tijelu pretvaraju metanol u formaldehid – tvar koja se koristi za izradu industrijskih ljepila i sredstava za balzamiranje – a zatim u mravlju kiselinu.
"Mravlja kiselina narušava kiselinsko-baznu ravnotežu u krvi, a glavni učinak je poremećaj disanja. Utječe i na mnoge druge organe, uključujući bubrege“, objašnjava profesor Alastair Hay, emeritus profesor okolišne toksikologije sa Sveučilišta u Leedsu.
"Formaldehid napada živce, osobito očni živac, pa je sljepoća potencijalni rizik“, dodaje on.
Kako završava u alkoholnim pićima?
U jugoistočnoj Aziji i drugim popularnim turističkim odredištima metanol se u alkoholnim pićima može pojaviti iz dva glavna razloga.
Prvo, metanol je jeftiniji od etanola, pa se ponekad dodaje kako bi se smanjili troškovi prije nego što se krivotvoreni alkohol flašira i prodaje u trgovinama i barovima.
Drugo, može nastati slučajno kada se alkohol proizvodi u kućnoj radinosti – što je u toj regiji česta pojava.
Ako se alkohol destilira i fermentira bez odgovarajućeg nadzora, može sadržavati toksične količine metanola.
Budući da je nemoguće razlikovati metanol od etanola bez specijalizirane opreme, domaća pića se često nude turistima bez znanja o njihovoj potencijalnoj opasnosti.
Koji su simptomi trovanja metanolom?
Metanol je vrlo otrovan – već 25 ml može biti smrtonosno.
Trovanje metanolom može se liječiti davanjem etanola koji ublažava njegove učinke na tijelo – ali samo unutar prvih 10 do 30 sati nakon konzumacije.
Zato su rana dijagnoza i upozoravanje drugih ključni. Neki simptomi mogu se pojaviti 12–48 sati nakon konzumacije.
Najčešći simptomi su:
- Povraćanje i mučnina;
- Promjene vida, uključujući zamućenje, gubitak vida, sužen vidni kut i osjetljivost na svjetlo;
- Bolovi u trbuhu i mišićima,
- Vrtoglavica i zbunjenost;
- Pospanost i umor.
Simptomi trovanja metanolom slični su onima kod trovanja alkoholom, ali su često ozbiljniji.
Ako su pića bila ostavljena bez nadzora ili ako su simptomi jači nego što bi odgovaralo količini popijenog alkohola, moglo bi se raditi o trovanju metanolom, upozoravaju vlasti.
Najčešće pića:
- Lokalna žestoka pića, poput rižinog ili palminog likera, često označena kao "posebna" ili "sretna" pića,
- Mješavine s alkoholom, poput koktela,
- Krivotvorena alkoholna pića poznatih marki koja se prodaju u barovima i trgovinama.
Kako bi se smanjili rizici, putnici bi trebali:
- Kupovati alkohol samo u licenciranim barovima, hotelima ili trgovinama;
- Provjeriti naljepnice zbog znakova da bi boca mogla biti krivotvorena, uključujući lošu kvalitetu tiska ili pravopisne pogreške,
- Izbjegavati domaći alkohol;
- Provjeriti jesu li boce pravilno zatvorene prije nego što piju iz njih;
- Izbjegavati besplatna pića koja sami nisu vidjeli da su natočena;
- Ne ostavljati pića ni hranu bez nadzora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare