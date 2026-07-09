viralni hit
Mi imamo Malkovicha, a evo kako se reklamira Portoriko: "Odmah me očarala"
Viralna pjesma o Portoriku, koja je posljednjih mjeseci preplavila društvene mreže, dobila je službeni glazbeni spot snimljen na najpoznatijim lokacijama otoka. Video je nastao u suradnji s turističkom organizacijom Discover Puerto Rico, a cilj mu je dodatno promovirati ovu karipsku destinaciju.
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I dok Hrvatska turistička zajednice strane goste "mami" slavnim hollywoodskim glumcem Johnom Malkovichem, Portoriko se okrenuo pjesmu. Napisao ju je Bill Stiteler, poznatiji pod nadimkom Saxboy Billy, koji kaže da je inspiraciju pronašao u dojmovima koje Portoriko ostavlja na posjetitelje.
"Nisam mogao ni zamisliti da će pjesma postati toliko popularna na internetu, a još manje da će me odvesti na snimanje službenog spota diljem otoka. Nevjerojatno je vidjeti kako su je ljudi prihvatili", rekao je autor.
Spot prikazuje najpoznatije atrakcije
Glazbeni spot vodi gledatelje kroz neke od najpoznatijih turističkih lokacija Portorika, piše Euronews.
Među njima su povijesna tvrđava El Morro u San Juanu, zabavni kompleks Distrito T-Mobile, adrenalinski park Toro Verde Urban Park, središte grada Caguasa, plaža Balneario La Monserrate u Luquillu, gastronomska odredišta Terruño i Kioskos de Luquillo te ribarsko mjesto Las Croabas u Fajardu.
U spotu se pojavljuju i neka od najpoznatijih portorikanskih jela i pića, uključujući mofongo, tradicionalno jelo od prženih zelenih banana, te bezalkoholni napitak Malta.
Objavljena i karaoke verzija
Uz službeni spot objavljena je i karaoke verzija pjesme.
Posebnost videa je simpatična žabica coquí, jedan od nacionalnih simbola Portorika, koja "vodi" gledatelje kroz tekst pjesme skačući od riječi do riječi.
AI pjesma izazvala podijeljene reakcije
Iako je pjesma postala veliki hit na društvenim mrežama, izazvala je i brojne rasprave jer je nastala uz pomoć umjetne inteligencije.
Stiteler je napisao tekst, otpjevao ga, a zatim je snimku obradio pomoću AI alata za generiranje glazbe Suno.
U međuvremenu su glazbene skupine On Company Time i Straight No Chaser objavile vlastite verzije pjesme izvedene bez umjetne inteligencije. I one su prikupile stotine tisuća pregleda, dok se na društvenim mrežama nastavlja rasprava o ulozi AI-ja u glazbenoj industriji.
Unatoč kritikama, turistička organizacija Discover Puerto Rico za službeni promotivni spot odlučila je koristiti upravo originalnu AI verziju pjesme.
Objavljena uoči ljetne turističke sezone
Spot je objavljen neposredno prije vrhunca turističke sezone.
Srpanj je na Portoriku tradicionalno posvećen koktelu Piña Colada, koji je nastao upravo na otoku, dok se u kolovozu obilježava Mjesec ruma, što dodatno privlači posjetitelje iz cijelog svijeta.
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