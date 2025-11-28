Nova studija: Tko najviše pije u Europskoj uniji, i kako stoje Hrvati?

Većina zemalja EU pila je manje između 2013. i 2023., ali Portugal, Španjolska i Rumunjska išle su protiv trenda, pri čemu je potrošnja alkohola po stanovniku porasla za dvije litre ili više.
Godišnja potrošnja alkohola po glavi stanovnika dosegla je prosjek od 8,5 litara čistog alkohola u OECD zemljama u 2023., prema izvješću organizacije Health at a Glance 2025, prenosi Euronews.
Šest zemalja EU imalo je potrošnju ispod prosjeka, a Grčka je zabilježila najnižu razinu – 6,6 litara po stanovniku.
Nasuprot tome, Rumunjska, Portugal i Latvija imali su najvišu potrošnju, iznad 11,5 litara godišnje. Tijekom posljednjeg desetljeća većina zemalja bilježi pad potrošnje alkohola.
Između 2013. i 2023., Belgija i Litva prijavile su najveće padove potrošnje alkohola – smanjenje od 2,5 litre ili više. S druge strane, najveći porasti zabilježeni su u Portugalu, Španjolskoj i Rumunjskoj, gdje je godišnja potrošnja porasla za dvije litre ili više u istom razdoblju.
Podregija s najvećom potrošnjom alkohola na svijetu
Europska unija je podregija s najvećom potrošnjom alkohola na svijetu, a ujedno i ona u kojoj je rak sada vodeći uzrok smrti, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).
Konzumacija alkohola povezana je s povećanim rizikom od određenih karcinoma, uključujući rak usne šupljine, grla, jetre, debelog crijeva i dojke.
U 2023. godini, u prosjeku 27% osoba u dobi od 15 i više godina u 27 OECD zemalja konzumiralo je velike količine alkohola u kratkom vremenu barem jednom mjesečno tijekom prethodne godine.
Grčka, Irska i Švedska imale su najviše stope, pri čemu je više od 40% ljudi prijavilo mjesečno "binge" pijenje, dok su Mađarska, Slovenija i Hrvatska imale najniže stope (ispod 15%).
Počinju li ljudi piti ranije?
U OECD zemljama udio 11-godišnjaka koji piju alkohol blago je porastao s 4% na 5% u prosjeku između 2018. i 2022.
U prosjeku, 5% 11-godišnjaka i 15% 13-godišnjaka izjavilo je da je u posljednjih mjesec dana pilo alkohol.
U EU, najveće stope (10% ili više) među 11-godišnjacima zabilježene su u Češkoj, Francuskoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Rumunjskoj.
Rani početak i ponovljena konzumacija alkohola povezani su s pogoršanim mentalnim zdravljem, poput anksioznosti, padom kognitivnih funkcija i većom potrošnjom u odrasloj dobi, navodi OECD izvješće.
Udio 15-godišnjaka koji su se više puta napili dosegnuo je razinu od preko 35% u Danskoj, Mađarskoj i Bugarskoj, dok je Portugal zabilježio manje od 10%.
Igra li spol ulogu u konzumiranju alkohola?
Životna prevalencija opijanja među adolescentima u prosjeku pada u OECD zemljama.
Taj se trend stabilizirao među dječacima (2019. i 2022. iznosio je 22%), dok se među djevojčicama preokrenuo i porastao (s 19% u 2018. na 22% u 2022.).
Ipak, u 25 zemalja EU veći udio dječaka nego djevojčica prijavljuje da su više od jednom u životu bili pijani.
Kako bi se suzbilo pijenje među maloljetnicima, brojne zemlje uvele su regulatorne i preventivne strategije s ciljem ograničavanja dostupnosti alkohola i restrikcija njegovog marketinga.
