Ova europska zemlja želi da turistima u posjetu - bude dosadno

Švedska ohrabruje turiste da putuju u tu zemlju u potrazi za dosadom. Turistička organizacija pokrenula je kampanju koja promovira „usporena” putovanja i blagodati koje dolaze s time da na odmoru nemate nikakvih planova.

Prema znanstvenim istraživanjima na koja se Švedska poziva, dosada pomaže mozgu da se oporavi od složenosti svakodnevnog života. Istodobno se predstavljaju kao savršeno mjesto za bijeg, piše Klix.

Kao jedna od najrjeđe naseljenih zemalja u Europi, s prostranim šumama i bezbrojnim jezerima, Švedska je, kako poručuju iz Visit Sweden, idealno mjesto za spavanje, opuštanje i razmišljanje.

„Mnogo je stvari koje možeš raditi u Švedskoj”, kaže čelnica Visit Sweden, „ali jedna od najboljih mogla bi biti da dođeš ovamo, prihvatiš tišinu i — budeš dosadan.”

Dosada o kojoj govore ne mora značiti da tijekom posjeta zemlji ne radite baš ništa — nego mirniji ili sporiji odmor: digitalni detoks, boravak u prirodi, koliba u šumi.

Među opcijama koje predlažu su: odlazak u udaljenu kolibu, promatranje zvijezda na sjeveru (npr. u Laponiji), šetnje po snijegu ili sporiji zimski izleti.

Također navode mogućnosti istraživanja tradicionalne hrane (poput grilane bijele ribe, dimljenog suovasa ili mesa soba), opuštanja uz hladna kupanja u spa-hotelima ili kupalištima, ili pak ležerne vožnje dugim cestama (kao što je ruta poznata kao „Blue Highway” koja povezuje Švedsku, Norvešku i Finsku).

Cilj kampanje — umjesto brzih, ispunjenih avantura — jest privući turiste koji žele sporiji „wellness & slow travel” odmor, s manje obveza, više mira i prilikom da se mozak odmori.