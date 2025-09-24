Preminula Claudia Cardinale, muza zlatnog doba talijanske kinematografije

Iako je isprva odbijala ponude i čak se nakratko upisala na filmsku akademiju u Rimu samo da bi se ubrzo vratila kući, jedan događaj promijenio je sve. Tajna koja je oblikovala život U dobi od 19 godina, Cardinale je postala žrtvom silovanja i ostala trudna. U konzervativnom društvu tog vremena, odlučila je zadržati dijete unatoč potencijalnom skandalu. Kako bi osigurala budućnost sebi i sinu Patricku, potpisala je ugovor s moćnim talijanskim producentom Francom Cristaldijem. Dio dogovora bila je i bolna tajna: Patricka je godinama morala predstavljati kao svog mlađeg brata, dok su ga odgajali njezini roditelji. "Bila sam filmska zvijezda od malih nogu. Ali za to nemam zasluga – bilo je to pitanje sudbine", napisala je kasnije u svojoj autobiografiji. Pod Cristaldijevim vodstvom, za kojeg se udala 1966., njezina je karijera procvjetala. Prvu zapaženu ulogu ostvarila je u klasiku Marija Monicellija "Obično nepoznati lopovi" (1958.), a uslijedili su filmovi koji su je etablirali kao veliku nadu talijanskog filma, poput "Rocco i njegova braća" (1960.) Luchina Viscontija.