Marko Bošnjak prvi put otvoreno o partneru: "Od početka živimo zajedno"

Hrvatski pjevač Marko Bošnjak, koji je ove godine predstavljao Hrvatsku na Eurosongu, prvi je put javno progovorio o svom dečku.
Oglas
U intervjuu za Story otkrio je da su u vezi već dvije godine i da partner, porijeklom iz Španjolske, od početka živi s njim u Zagrebu, prenosi Jutarnji list.
"Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tad preselio u Hrvatsku i otad živimo zajedno u Zagrebu", rekao je Bošnjak.
Par uskoro planira preseljenje izvan Hrvatske. Marko je ispričao da su se upoznali u Zagrebu, gdje je njegov partner došao posjetiti zajedničkog prijatelja, te da ga je privukla njegova "rijetka smirenost i toplina". Identitet partnera ne želi otkriti, ali kaže da uz njega uči biti odgovorniji prema sebi.
"Tek sam počeo, bebači"
"Osim njega, važni su mi i neki bliski prijatelji te jedan dio obitelji. Ne treba ih biti puno, važno mi je da odnosi budu iskreni i mirni", dodao je.
Bošnjak je prvi hrvatski predstavnik na Eurosongu koji je javno obznanio da je gej. Zbog toga je, kako kaže, bio izložen negativnim komentarima.
"Postao sam prvi otvoreno gej pjevač u Hrvatskoj da bi me zatim ismijavali zapadni komentatori koji ne kuže koliko je to rijetko na Balkanu. I još uvijek?? Završio sam 29. Zahvalan sam svakome tko me vidi, bez kompromisa, i dolazi slatki mali podcast. Imam priče za ispričati. Tek sam počeo, bebači", poručio je ranije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas