Ogroman projekt
Zašto Kanada kopa ogromnu jamu pod parlamentom? Planiraju nešto neviđeno
U središtu kanadske prijestolnice odvija se jedan od najambicioznijih i najskupljih građevinskih projekata u povijesti države. Ispod samog parlamenta u Ottawi, mjesta u kojem se donose ključne odluke o budućnosti Kanade, već petu godinu traje golema rekonstrukcija vrijedna više od pet milijardi dolara. Projekt uključuje ne samo potpunu obnovu i modernizaciju poznatog Centre Blocka, već i izgradnju podzemnog kompleksa koji će povezati sve tri zgrade parlamenta
Sve je počelo 30. srpnja 2020. godine, kada su radnici doslovno počeli minirati stijenu ispod travnjaka ispred parlamenta. Eksplozije su označile početak višegodišnjeg pothvata koji će trajati do 2031. godine, a cilj mu je osigurati da središnja zgrada kanadskog demokratskog života izdrži još barem jedno stoljeće, piše The B1M, a prenosi tportal.
Od gorućih ruševina do simbola nacije
Kanadski parlament ima bogatu i burnu povijest. Prva zgrada izgrađena je 1860-ih u neogotičkom stilu, no 1916. godine uništio ju je požar te je progutao gotovo sve osim znamenite knjižnice. Nova zgrada, poznata kao Centre Block, dovršena je 1927. godine i od tada dominira panoramom Ottawe svojim prepoznatljivim Tornjem mira (Peace Tower), a on se uzdiže 92 metra iznad brežuljka.
U stoljeću koje je uslijedilo zgrada je postala simbol kanadske demokracije, ali i arhitektonski dragulj. Ipak, iza kamenih fasada počeli su se gomilati ozbiljni problemi: vlaga, oštećeni čelični nosači, erozija betona, pa čak i rizik od potresa koji bi mogao ozbiljno ugroziti konstrukciju. Uz to, postala je zastarjela za potrebe suvremenog parlamentarizma i sve brojnijih posjetitelja, a svake godine dođe ih više od tri milijuna.
Golem podzemni grad pod travnjakom
Kako bi se riješili svi ti problemi, vlada je 2020. godine pokrenula projekt koji još nije viđen u Kanadi. Ispod travnjaka ispred parlamenta iskopan je golem prostor dubok 23 metra te dugačak koliko i sama zgrada. U tom je procesu izvađeno oko 40.000 kamiona materijala, a cilj je stvoriti novi Welcome Centre – podzemni ulazni kompleks koji će u budućnosti biti centralna točka za sve posjetitelje i zastupnike.
U središtu novog prostora bit će velika dvorana osvijetljena prirodnim svjetlom koje će prodirati kroz staklene krovove. Kroz nju će prolaziti i temelj Tornja mira, simbolično povezujući prošlost i budućnost. Novi centar povezat će Istočni i Zapadni blok parlamenta te postati moderna, sigurna i pristupačna ulazna točka u srce kanadske demokracije.
Tehnologija koja spašava povijest
Najzahtjevniji dio radova tek slijedi: cijela zgrada parlamenta mora se odvojiti od temelja, što je preduvjet za ugradnju sustava bazne izolacije – više od 500 čeličnih i gumiranih amortizera koji će djelovati kao divovski jastuci u slučaju potresa. Takvi se sustavi obično koriste u nuklearnim postrojenjima i svemirskim opservatorijima, ali nikada prije u povijesnoj građevini takvog značenja.
Kako bi se omogućila ugradnja, zgrada je privremeno postavljena na stotine čeličnih stupova i nosača. Radnici su morali raditi s preciznošću kirurga: svaka pogreška mogla je dovesti do puknuća zidova starih gotovo stotinu godina. I dok su inženjeri kopali ispod, stručnjaci za restauraciju penjali su se na sam vrh Tornja mira da bi učvrstili njegove kamene vrhove i postavili senzore koji prate vibracije tijekom radova.
Laserska kirurgija za kamen i staklo
Dok se ispod zemlje kopaju novi temelji, na površini traje maratonski posao obnove svake kamene ploče, reljefa i vitraja. Oko 365.000 kamenih blokova čisti se i obnavlja – ne ručno, već pomoću laserske tehnologije koja preciznim zrakama isparava nečistoće bez oštećivanja površine.
Unutrašnjost zgrade u potpunosti je ogoljena do osnovne konstrukcije. Restauratori trenutno obnavljaju više od 20.000 povijesnih predmeta, uključujući kipove, dekorativne stropove, tapiserije i 250 vitraja koji ponovno dobivaju svoj izvorni sjaj. U sklopu projekta obnavlja se i 50 prostorija koje sadrže neprocjenjiva umjetnička djela i povijesne dokumente.
Privremeni dom kanadske demokracije
Zbog obima radova svi su se parlamentarci morali iseliti. Zastupnički dom preselio se u West Block dok Senat radi u zgradi nazvanoj jednostavno Senate of Canada Building. Ondje će ostati najmanje do 2031. godine, kada bi Centre Block trebao biti ponovno otvoren, potpuno obnovljen, siguran i tehnološki prilagođen 21. stoljeću.
Projekt vodi Ministarstvo javnih radova i nabave (Public Services and Procurement Canada), a u njemu sudjeluju tisuće radnika, inženjera, arhitekata i konzervatora. Na cijelom gradilištu postavljeno je i više od 500 senzora koji prate pomake, vibracije i stanje materijala u stvarnom vremenu.
