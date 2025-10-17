Zašto Kanada kopa ogromnu jamu pod parlamentom? Planiraju nešto neviđeno

Kako bi se riješili svi ti problemi, vlada je 2020. godine pokrenula projekt koji još nije viđen u Kanadi. Ispod travnjaka ispred parlamenta iskopan je golem prostor dubok 23 metra te dugačak koliko i sama zgrada. U tom je procesu izvađeno oko 40.000 kamiona materijala, a cilj je stvoriti novi Welcome Centre – podzemni ulazni kompleks koji će u budućnosti biti centralna točka za sve posjetitelje i zastupnike.