NOVI UDAR NA PUTU PREMA EU
AP: Mladićev pogreb mogao bi Srbiju skupo stajati
Agencija Associated Press (AP) piše o sve većem pritisku Europske unije na Srbiju nakon što je Ratko Mladić pokopan uz vojne počasti, pri čemu europski dužnosnici dovode u pitanje spremnost Srbije za članstvo u Uniji.
Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba koji je preminuo dok je služio doživotnu kaznu zbog ratnih zločina, pokopan je u ponedjeljak u Beogradu uz vojne počasti.
Pogrebnu službu predvodio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, dok su pripadnici srpske vojske na groblju nosili lijes prekriven srpskom zastavom. Pogrebu je nazočilo i nekoliko ministara srpske vlade, piše AP.
Mladić, poznat kao "Krvnik iz Bosne", osuđen je za genocid i druge zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini, a dio građana Srbije i dalje ga smatra herojem.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa osudili su način na koji je Mladić ispraćen.
"Slike s jučerašnjeg pogreba Ratka Mladića u Beogradu bile su šokantne", poručili su Von der Leyen i Costa u objavama na društvenim mrežama.
"Elementi službene potpore i nazočnost nekih visokih srpskih dužnosnika na pogrebu duboko su za žaljenje. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem novije europske povijesti i proturječe vrijednostima na kojima se temelji put Srbije prema Europskoj uniji", dodali su.
Srpski dužnosnici umanjuju značaj pogreba
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić nije prisustvovao pogrebu, ali ondje je bio njegov sin Danilo. Među nazočnima su bili i čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik te ruski veleposlanik u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.
Vučić je pogreb opisao kao "emocionalni izljev". Na pogrebu je bio i srpski ministar pravosuđa Nenad Vujić, koji je stajao uz Mladićevu obitelj. Kazao je da su vlasti pomagale u održavanju reda kako bi sve proteklo "dostojanstveno", ali da je organizacija bila u rukama obitelji.
Vučić se nalazi u politički osjetljivoj situaciji jer pokušava okupiti svoje pristaše, među kojima su i brojni Mladićevi simpatizeri, uoči prijevremenih parlamentarnih izbora koji bi mogli biti održani krajem listopada, a pritom ne želi ugroziti odnose s Europskom unijom kojoj Srbija želi pristupiti, piše AP.
Pogreb kao test za europski put Srbije, Beograd bi mogao ostati bez 1,5 milijardi eura europskih sredstava
Povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos prošlog je tjedna upozorila da će pogreb biti "test" za Beograd. Potom je otkazala planirani posjet Srbiji, obrazloživši to stavom da bi "veličanje" Mladićeve smrti bilo nespojivo s vrijednostima Europske unije.
EU svoj godišnji izvještaj o proširenju tradicionalno objavljuje krajem listopada ili početkom studenoga. U njemu se procjenjuje napredak država kandidatkinja, među kojima je i Srbija, prema članstvu te se ukazuje na njihove nedostatke.
Von der Leyen bi uoči objave izvještaja trebala obići zemlje zapadnog Balkana. Uobičajeno posjećuje svaku od njih, no zasad nisu određeni datumi njezina posjeta niti je objavljen njegov dnevni red.
Na pitanje kakve bi posljedice pogreb mogao imati za članstvo Srbije u EU-u, glasnogovornik von der Leyen odgovorio je: "Razmatramo to."
Mladićev pogreb teško da će pomoći Srbiji na putu prema Europskoj uniji. Njezine šanse za članstvo već su bile oslabljene zbog demokratskog nazadovanja. Marta Kos je u travnju upozorila Beograd da bi mogao ostati bez pristupa približno 1,5 milijardi eura europskih sredstava zbog sve većih zabrinutosti oko nepravilnosti na lokalnim izborima.
Ulogu bi mogla imati i europska politika
Srbija pritom ima određenu političku potporu unutar EU-a. Vučićeva nacionalističko-populistička Srpska napredna stranka blisko je povezana s Europskom pučkom strankom, najvećom političkom skupinom u Europskoj uniji koja okuplja stranke desnog centra iz cijele Europe. EPP je pritom bio optuživan da štiti Vučića.
"Vrijeme je da EPP prestane djelovati kao sigurno utočište za SNS, stranku koja otvoreno slavi osuđene ratne zločince i crvenim tepihom dočekuje 'Krvnika iz Bosne'", rekao je prošlog tjedna slovenski zastupnik Zelenih u Europskom parlamentu Vladimir Prebilič.
Von der Leyen je istaknuta članica EPP-a, kao i polovica njezina tima povjerenika te predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola. Sama von der Leyen dosad se osobito suzdržavala od javne kritike Vučića.
EPP je godinama čvrsto podržavao mađarsku stranku Fidesz bivšeg premijera Viktora Orbána, nastojeći je zadržati unutar europske političke struje. Stranka je, međutim, 2019. suspendirana zbog zabrinutosti oko demokracije i vladavine prava u Mađarskoj, a Fidesz je 2021. napustio skupinu.
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