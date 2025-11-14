Automobil u Beogradu uletio u grupu ljudi, ozlijeđeno dvoje pješaka

"Zaprimili smo dojavu u 12:36 da je na OMV benzinskoj postaji prema pet neboderana Banjici došlo do gaženja dvoje pješaka te smo poslali dvije ekipe. Prva ekipa je žensku osobu od 55 godina, s vidljivo lakšim ozljedama, prevezla u na Hitan prijem , a druga ekipa Hitne pomoći još je na mjestu događaja. Što se točno dogodilo, ne mogu vam reći jer nam poziv nije tako prenesen“, izjavila je za Danas dr. Ivana Stefanović iz Hitne pomoći.