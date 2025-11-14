Automobil u Beogradu uletio u grupu ljudi, ozlijeđeno dvoje pješaka

Teška nesreća dogodila se danas u beogradskom naselju Banjica kada je automobil uletio u skupinu ljudi, javlja N1 Srbija.
N1 Srbija doznaje da je oko 12:30 u Ulici Bahtijara Vagabzade vozilo udarilo dvoje pješaka koji su stajali na nogostupu. Incident se dogodio preko puta “pet nebodera” na Banjici.
Kako se navodi na društvenim mrežama, automobil je uletio među ulične prodavače.
Za Danas je u Hitnoj pomoći rečeno da su dvoje pješaka ozlijeđeni.
"Zaprimili smo dojavu u 12:36 da je na OMV benzinskoj postaji prema pet neboderana Banjici došlo do gaženja dvoje pješaka te smo poslali dvije ekipe. Prva ekipa je žensku osobu od 55 godina, s vidljivo lakšim ozljedama, prevezla u na Hitan prijem , a druga ekipa Hitne pomoći još je na mjestu događaja. Što se točno dogodilo, ne mogu vam reći jer nam poziv nije tako prenesen“, izjavila je za Danas dr. Ivana Stefanović iz Hitne pomoći.
