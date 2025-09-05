Bosanac o Vučićevom pismu predsjednici EK: Potez očajnika, ne nalazi način da se nosi s činjenicom da je mladost ustala

"Ja to pismo prvenstveno vidim kao potez očajnika koji ne nalazi demokratski način da se nosi s činjenicom da je mladost Srbije ustala i da mjesecima nenasilno organizira prosvjede i mobilizira gotovo sve slojeve i segmente srpskog društva. To je problem kojem on nije dorastao”, izjavio je Gordan Bosanac u emisiji N1 Direktno na N1 Srbija.