Bosanac o Vučićevom pismu predsjednici EK: Potez očajnika, ne nalazi način da se nosi s činjenicom da je mladost ustala

Komentirajući pismo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, zastupnik Europskog parlamenta iz Hrvatske (iz političke platforme Možemo!) Gordan Bosanac ocijenio je to kao potez očajnika i dodao da se "sva ta Vučićeva pisma u Bruxellesu doživljavaju s podsmijehom i da ih nitko ozbiljno ne shvaća”.
Oglas
"Svi pratimo što se događa, nakon mjeseci nenasilnih prosvjeda Vučić nije dao odgovor, nego je krenuo s nasiljem”, poručuje Bosanac.
Podsjetimo, predsjednik Srbije je 21. kolovoza pisao predsjednici Europske komisije, navodeći da su studentski prosvjedi prerasli u masovne blokade i nasilne incidente koje predvode skupine ekstremista. U tom je pismu također opravdavao ponašanje policije, za koju je rekao da je svih ovih mjeseci bila "maksimalno suzdržana”.
"Ja to pismo prvenstveno vidim kao potez očajnika koji ne nalazi demokratski način da se nosi s činjenicom da je mladost Srbije ustala i da mjesecima nenasilno organizira prosvjede i mobilizira gotovo sve slojeve i segmente srpskog društva. To je problem kojem on nije dorastao”, izjavio je Gordan Bosanac u emisiji N1 Direktno na N1 Srbija.
Bosanac je istaknuo kako je Vučić ušao u fazu korištenja nasilja i represije.
"Počeo je odgovarati nasiljem na prosvjede i to je loša poruka”, dodao je.
Govoreći o odnosu EU prema Vučićevu režimu, Bosanac je naveo da je presudno da u Europskom vijeću ne bude nikoga tko će žmiriti na ono što se događa u Srbiji.
Dodao je i da Europska komisija reagira prekasno. Naveo je i da je reakcija EK na Vučićev odlazak na vojnu paradu u Pekingu ista kao kada je išao u Moskvu.
"Komisija nema snagu da na vrijeme reagira, već to radi prekasno... Komisija će čekati dok voda ne prelije čašu”, rekao je sugovornik N1 o reakciji Europske komisije na događanja u Srbiji.
Bosanac je dodao da misli kako smo "bliži redefiniranju odnosa EU-a prema Vučiću, ali da se to neće dogoditi sutra”.
Govoreći o mogućem rješenju za aktualnu situaciju u Srbiji, Bosanac je naveo da je bliži rješenju da se organiziraju izbori, ali koji su doista slobodni i demokratski.
"Da se naprave izbori na kojima neće biti krađe kao prošli put”, istaknuo je.
Dodao je i da, ako Vlada Srbije bude htjela, Europska unija može biti neka vrsta nadzora i jamca ili može dati resurse za te izbore.
"Kada dođete do mrtvog kuta, ja ne vidim neko pametnije rješenje osim da se organiziraju fer i demokratski izbori”, zaključio je Bosanac.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas