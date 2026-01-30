Crna Gora pozvala na razgovor veleposlanika Srbije: "Takva komunikacija je neprihvatljiva"

Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova danas je priopćilo da je pozvalo na razgovor veleposlanika Srbije u Podgorici Nebojšu Rodića jer je u objavi Ureda Vlade Srbije za javnu i kulturnu diplomaciju neprimjereno komentiran status srpskog jezika u Crnoj Gori.
Nakon objave na profilu „Srbija na engleskom” na mreži X, službenom kanalu Ureda za javnu i kulturnu diplomaciju, Ministarstvo je navelo da je Rodiću „naglašeno kako je takva komunikacija neprihvatljiva jer se odnosi na pitanja koja isključivo spadaju u ustavno-pravni okvir Crne Gore”.
„Veleposlaniku je ukazano da je, sukladno članku 13. Ustava Crne Gore, srpski jezik u službenoj uporabi, čime se potvrđuje poštovanje prava svih građana. Članak 10. Ustava Srbije utvrđuje isto ustavno načelo. Crna Gora očekuje da službena međudržavna komunikacija doprinosi regionalnoj stabilnosti, međusobnom poštovanju i unaprijeđenoj suradnji”, navelo je Ministarstvo.
Ured Vlade Srbije za javnu i kulturnu diplomaciju, na čijem je čelu Arnaud Gouillon, u srijedu je na mreži X komentirao vijest da je Crna Gora zatvorila još jedno poglavlje u pregovorima s Europskom unijom (EU).
Objavljen je isječak iz američkog animiranog sitcoma „Simpsoni”, uz komentar: „Crna Gora kada je pitaju zašto ne priznaje srpski jezik kojim govori 43 posto njezinih građana (jezik većine prema najnovijem istraživanju). Poštovanje jezičnih prava većine također je vrijednost EU. Zar ne?”
