Crnogorka opljačkala 70 tisuća eura: Dečku kupila auto, sebi luksuzne marke. Policija otkrila detalje

„Potom se stepenicama popela na kat kuće i iz spavaće sobe, s više mjesta – iz džepova sakoa – otuđila nekoliko kuverti u kojima se nalazilo ukupno 15.000 eura, 1.100 dolara i 300 švicarskih franaka. Zatim je, kako se sumnja, znajući gdje se nalazi sef, otuđila i sef koji je, nakon što se udaljila s mjesta događaja s navedenim novcem i sefom, uz upotrebu prikladnog alata i fizičke snage obila u svojoj kući te iz sefa otuđila još oko 55.000 eura“, priopćili su iz policije.