Crnogorka opljačkala 70 tisuća eura: Dečku kupila auto, sebi luksuzne marke. Policija otkrila detalje
Plavska policija uhitila je R.Đ. (26) iz tog grada u Crnoj Gori zbog sumnje da je sedamdesetogodišnjoj osobi ukrala 70.000 eura, 1.100 dolara i 300 švicarskih franaka. Policija je pronašla više od polovice novca koji osumnjičena nije uspjela potrošiti te vozilo kupljeno otuđenim novcem.
Službenici Regionalnog centra sigurnosti „Sjever“ – Odjela sigurnosti Plav u roku jednog dana rasvijetlili su kazneno djelo teške krađe u kojem je oštećenoj osobi otuđeno 70.000 eura, 1.100 dolara i 300 švicarskih franaka, a što je oštećeni ovom Odjelu sigurnosti prijavio 19. veljače 2026. godine, priopćeno je iz policije, javlja RTCG.
Policijski službenici su u najkraćem roku, tijekom jednog dana, identificirali osumnjičenu, uhitili je te u skrovištu u njezinu stanu pronašli i oduzeli više od polovice otuđenog novca. Također je pronađeno i oduzeto vozilo kupljeno novcem koji je otuđila. Ona je kazneno djelo, kako se sumnja, počinila gotovo mjesec dana prije nego što je oštećeni tešku krađu prijavio policiji.
Detalji pljačke
Iz policije je priopćeno da je uhićena R.Đ. (26) iz Plava, koja je, kako se sumnja, 24. siječnja 2026. godine oko 19 sati, koristeći prethodno stečeno povjerenje oštećenog sedamdesetogodišnjaka, ušla u njegovu obiteljsku kuću čija vrata nisu bila zaključana.
„Potom se stepenicama popela na kat kuće i iz spavaće sobe, s više mjesta – iz džepova sakoa – otuđila nekoliko kuverti u kojima se nalazilo ukupno 15.000 eura, 1.100 dolara i 300 švicarskih franaka. Zatim je, kako se sumnja, znajući gdje se nalazi sef, otuđila i sef koji je, nakon što se udaljila s mjesta događaja s navedenim novcem i sefom, uz upotrebu prikladnog alata i fizičke snage obila u svojoj kući te iz sefa otuđila još oko 55.000 eura“, priopćili su iz policije.
Osumnjičena R.Đ. je potom, kako se sumnja, sav otuđeni novac stavila u plastičnu kutiju i sakrila ga u skrovište u svom stanu – u šupljinu zida ispod stepenica koja se nalazi iza kuhinjskih elemenata.
„Novac, koji je skrivala na navedenom mjestu koje nije bilo vidljivo i koje je bilo dobro zamaskirano, potom je počela trošiti na putovanja, luksuznu odjeću, nakit i poklone, dok je dio novca – 11.000 eura – dala svom partneru. Njezin partner je za taj novac kupio vozilo ‘VW Golf’ VII na auto-placu u Tuzima“, priopćili su iz policije.
Policija po prijavu za manje od dana pronašla osumnjičenu
Policijski službenici su, postupajući po prijavi oštećenog, vrlo brzo, za manje od jednog dana, došli do identiteta osumnjičene R.Đ., kod koje su u kući pronašli skriven novac u iznosu od 36.850 eura.
Iz policije je priopćeno da je novac oduzet i bit će vraćen oštećenom vlasniku, a također je oduzeto i navedeno vozilo kupljeno otuđenim novcem koje će, nakon kriminalističke obrade i provedenih procedura, također biti predano vlasniku otuđenog novca.
Osumnjičena će, kako su naveli, uz kaznenu prijavu biti privedena državnom odvjetniku u Osnovnom državnom odvjetništvu u Plavu, zbog sumnje da je počinila navedeno kazneno djelo.
Policijski službenici nastavljaju s poduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti radi rasvjetljavanja svih kaznenih djela, među kojima i djela iz područja imovinskog kriminaliteta, s ciljem zaštite građana i njihove imovine.
