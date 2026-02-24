Dodik ponovo podržao rusku agresiju na Ukrajinu: To je "pravedna borba"

"Na dan koji obilježava četiri godine od početka specijalne vojne operacije Ruske Federacije, naša predanost ostaje ista: podrška pravednim ciljevima Rusije i njezinim naporima da zaštiti svoje interese i svoj narod u Ukrajini", napisao je Dodik koji je i ranije opetovano zauzimao proruska stajališta a za rat okrivljivao Ukrajinu.