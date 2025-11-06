Incident u centru Beograda: Djevojka nožem napala policajca, on je ranio u nogu

Shutterstock/ilustracija

Jutros, oko 4 sata, došlo je do incidenta na ulazu u beogradsku policijsku postaju Savski venac kada je dvadesetčetverogodišnja državljanka Bosne i Hercegovine bez ikakvog očitog povoda nožem napala policijskog službenika koji je osiguravao postaju, doznaje „Telegraf.rs“.

Napad se dogodio na ulaznim stepenicama. Policajac je, izbjegavajući više uzastopnih nasrtaja, pokušao svladati djevojku, no ona, unatoč izdanim upozorenjima, nije imala namjeru odustati od napada.

Radi vlastite zaštite, policijski službenik bio je prisiljen upotrijebiti službeni pištolj, pogodivši djevojku u nogu.

Djevojka je odmah prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

Prema prvim informacijama, nalazi se pri svijesti i komunikativna je, s ozljedom donjeg ekstremiteta.

Na mjestu događaja obavljen je očevid.

Motiv napada na policijskog službenika za sada je nepoznat te će biti utvrđen tijekom detaljne istrage koju će provesti nadležna tijela.