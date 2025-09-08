Europska povjerenica odgovorila na pitanje hoće li za 10 ili 15 godina Srbija ući u EU

Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos smatra da su novi pristupi mogući 2028. ili 2029. godine. Prema njezinom mišljenju, važno je da zemlje kandidati imaju koristi već i prije toga – na primjer kroz roaming ili zajednički platni prostor SEPA.
U intervjuu za austrijske dnevne novine Kleine Zeitung Marta Kos istaknula je da proširenje EU-a sada "ima sasvim drugačiju dinamiku” nego prethodnih godina.
"Jedan razlog za to je što je to sada doista prioritet EU, a drugi razlog je, naravno, promijenjena geopolitička situacija koja cijeli proces stavlja u novo svjetlo. Crna Gora ima cilj završiti pregovore do kraja 2026. godine. Nakon toga slijede odluke šefova vlada Europske unije i proces ratifikacije. Za Crnu Goru bi, dakle, pristupanje bilo moguće 2028. ili 2029. godine, za Albaniju nešto kasnije. Ali sve se to, naravno, temelji na principu zasluga, što znači da kandidati za članstvo napreduju samo ako isporučuju rezultate”, objasnila je Kos.
U Austriji postoji jasna većina protiv proširenja EU.
Zemlje Zapadnog Balkana s mješovitim osjećajima gledaju na Ukrajinu jer imaju dojam da je Kijev možda dobio „brzu traku” ka članstvu u EU.
"Ta strahovanja postoje, ali ona ne odgovaraju stvarnosti. Ukrajina, ali i Republika Moldavija, rade jednostavno brže zbog rata i promijenjene situacije. Nikada ranije u povijesti EU-a nismo uspjeli otvoriti sve klastere u jednoj godini. U Bosni i Hercegovini, recimo, već godinu dana čekamo da nam budu priopćena imena glavnih pregovarača. Zamislite to – godinu dana samo za imena. To je, naravno, pitanje političkog vodstva. U Albaniji, gdje je oko 91 posto stanovništva za EU, sve stranke su također za. A premijer Edi Rama govori samo pozitivno o proširenju. Ako pogledamo Srbiju, tamošnje vodstvo djeluje sasvim drugačije”, rekla je.
Na pitanje hoćemo li Srbija sljedećih deset do petnaest godina doživjeti pristupanje Srbije, Marta Kos kaže da to ovisi o samoj Srbiji.
"Reforme koje moraju biti provedene napreduju vrlo, vrlo sporo – naročito na polju vladavine prava, slobode medija i izbornog zakonodavstva. Trenutno je i samo 33 posto srpskog stanovništva za članstvo u EU”, navela je.
