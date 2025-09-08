Europska povjerenica odgovorila na pitanje hoće li za 10 ili 15 godina Srbija ući u EU



"Ta strahovanja postoje, ali ona ne odgovaraju stvarnosti. Ukrajina, ali i Republika Moldavija, rade jednostavno brže zbog rata i promijenjene situacije. Nikada ranije u povijesti EU-a nismo uspjeli otvoriti sve klastere u jednoj godini. U Bosni i Hercegovini, recimo, već godinu dana čekamo da nam budu priopćena imena glavnih pregovarača. Zamislite to – godinu dana samo za imena. To je, naravno, pitanje političkog vodstva. U Albaniji, gdje je oko 91 posto stanovništva za EU, sve stranke su također za. A premijer Edi Rama govori samo pozitivno o proširenju. Ako pogledamo Srbiju, tamošnje vodstvo djeluje sasvim drugačije”, rekla je.