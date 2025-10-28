Gradonačelnik Beograda: Ukinut ćemo skretanja ulijevo gdje god je moguće

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je da će u gradu biti ukinuta skretanja ulijevo gdje god je to moguće, kako bi se povećala protočnost i sigurnost prometa.
„Pokušavamo učiniti ono što je inače trend u cijelom svijetu, a to su ta skretanja ulijevo. Da nije bilo tog nesretnog skretanja ulijevo, recimo u ulici Heroja sa Košara, vjerojatno bi troje ljudi danas bilo živo“, rekao je Šapić na konferenciji za novinare, podsjećajući na tešku prometnu nesreću koja se dogodila tijekom vikenda u Srbiji, na Novom Beogradu.
„Naravno, postoje raskrižja gdje ne možete ukinuti skretanje ulijevo, ali ćemo se truditi gdje god možemo – prvo zato što su sigurnija, drugo, da ne pričamo, da je tamo (u Heroja sa Košara) bio kružni tok, ne bi mogli voziti 150 na sat“, rekao je Šapić.
Ukidat će se gdje god je to moguće
Gradonačelnik Beograda je istaknuo da će se skretanja ulijevo ukidati gdje god je to moguće, „pa makar to išlo na njegovu političku dušu“.
„Uvodit ćemo te standarde koji su odavno svuda u svijetu, a to je da se što manje skreće ulijevo, jer to promet čini sigurnijim i protočnijim – pa idete desno, pa što više jednosmjernih ulica. Tako da ćemo nešto od toga vrlo brzo početi primjenjivati i imat ćemo i neke nove prometne znakove i ulice. I u samom centru grada vrlo brzo, gdje ćemo također pokušati učiniti promet sigurnijim i protočnijim“, najavio je gradonačelnik.
Šapić je dodao da su mu se podsmjehivali kad su postavljani semafori u kružnim tokovima, no to je, kako je naglasio, u svijetu standard već dvadeset godina.
„I onda su nam zamjerali što ljudi ne prelaze ulicu na pješačkom prijelazu (u Prizrenskoj ulici, op. N1 Srbija). Pa kažu – evo, zatvaraju nas u tor i stavljaju ograde zato što ljudi prelaze gdje god im padne na pamet. A sutra, kad netko bude poginuo tamo, postavit će se pitanje zašto ste dopustili da se tu može prelaziti cesta“, rekao je Šapić.
O napadu u Ćacilendu: „Ne znam je li bio teroristički čin“
Šapić je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da se nije javno oglašavao o pucnjavi u tzv. „Ćacilendu“, jer je o blokiranim dijelovima grada već rekao sve što je imao.
„Recite vi meni, što ste mislili da trebam novo reći, a da već nisam rekao? Jer neću se više ponavljati. Ovdje sam ove tri godine govorio o mnogim stvarima. Držao govore kao Fidel Castro, po nekoliko sati. Tko je htio slušati – slušao je. Na ista pitanja više neću odgovarati. Neću se ponavljati“, kazao je Šapić.
Gradonačelnik Beograda nije želio ni nagađati je li napad u šatorima ispred Skupštine Srbije bio teroristički čin.
„Je li ovdje konkretno bio teroristički čin? Ja to ne znam. Dobro se zna što je teroristički čin. To trebaju utvrditi nadležna tijela, koliko ja znam. I to bih prepustio njima. Ne želim unaprijed nazivati ovako ili onako. Možda i jest bio, ja to ne znam, vi tražite da ulazim u stvari u koje sam odlučio da ne ulazim“, rekao je Šapić.
Dodao je i kako se ne razumije u „te visokopolitičke stvari“ te da bi radije govorio o projektima u Beogradu koji su u nadležnosti Gradske uprave.
