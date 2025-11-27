U BiH novi slučajevi afričke svinjske kuge u mjestima uz granicu s Hrvatskom i Srbijom

JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

U naseljenim mjestima u općinama Šamac i Zvornik u Bosni i Hercegovini, koja se nalaze uz granicu s Hrvatskom i Srbijom, potvrđeni su novi slučajevi afričke svinjske kuge, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Prema informacijama tog ministarstva, zaraza je potvrđena u Obudovcu u općini Šamac i u četiri naselja u Zvorniku.

Ministarstvo je izdalo rješenja za svako od žarišta te su određene mjere za suzbijanje i sprečavanje daljnjeg širenja bolesti. To podrazumijeva uklanjanje zaraženih i uginulih životinja.

U krugu od najmanje tri kilometra od žarišta uspostavljen je nadzor, dok je ugroženo područje prošireno na najmanje 10 kilometara.

Od početka godine u Republici Srpskoj zabilježeno je 27 žarišta afričke svinjske kuge, a do sada je eutanazirano 185 svinja.