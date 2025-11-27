Oglas

RS

U BiH novi slučajevi afričke svinjske kuge u mjestima uz granicu s Hrvatskom i Srbijom

author
Hina
|
27. stu. 2025. 16:27
Afrička svinjska kuga
JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

U naseljenim mjestima u općinama Šamac i Zvornik u Bosni i Hercegovini, koja se nalaze uz granicu s Hrvatskom i Srbijom, potvrđeni su novi slučajevi afričke svinjske kuge, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Oglas

Prema informacijama tog ministarstva, zaraza je potvrđena u Obudovcu u općini Šamac i u četiri naselja u Zvorniku. 

Ministarstvo je izdalo rješenja za svako od žarišta te su određene mjere za suzbijanje i sprečavanje daljnjeg širenja bolesti. To podrazumijeva uklanjanje zaraženih i uginulih životinja. 

U krugu od najmanje tri kilometra od žarišta uspostavljen je nadzor, dok je ugroženo područje prošireno na najmanje 10 kilometara. 

Od početka godine u Republici Srpskoj zabilježeno je 27 žarišta afričke svinjske kuge, a do sada je eutanazirano 185 svinja.

Teme
Afrička svinjska kuga BiH Eutanazija svinja Hrvatska Republika Srpska Srbija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ