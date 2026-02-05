Uhićen muškarac koji je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića: Policija traži još jednu osobu

Goran Srdanov / Nova.rs

Ministar unutarnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić izjavio je da je policija, u suradnji s Višim javnim tužiteljstvom u Beogradu i Sigurnosno-informativnom agencijom, uhitila S. M. (1993.) zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih tvari te izazivanja opće opasnosti u supočiniteljstvu.

"Postoje osnovane sumnje da je S. M., zajedno s još jednom osobom za kojom se traga, 3. veljače ove godine oko 4:52 sata došao do obiteljske kuće oštećenog na Dedinju, gdje su aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište", naveo je Dačić.

Kako se dodaje, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz kaznenu prijavu, biti priveden Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu.

Bomba je u dvorište kuće pjevača bačena jučer. Nitko nije ozlijeđen, ali je nastala materijalna šteta.

Zdravko Čolić u trenutku incidenta nije bio u kući. U prvoj izjavi medijima nakon događaja rekao je da se nalazi u Zagrebu, gdje završava posljednje pjesme za novi album.

"U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro", rekao je Čolić za TV Una.