Urednica portala Nova.rs: Netko je iza naših leđa sjedio s konkurencijom, nastavljamo raditi kao i do sada

Nataša Latković, novinarka i urednica na portalu Nova.rs, navodi za N1 da je snimka razgovora Stana Millera i Vladimira Lučića "uzburkala javnost i uznemirila ljude koji rade u medijima UG-a u Srbiji, jer je, kako je rekla, ‘netko iza naših leđa sjedio s konkurencijom i dogovarao smjene unutar UM-a’“.
"Vidjeli smo da su se novinari N1 i Nove, koji su se zatekli u hotelu Bristol, tretirali na ponižavajući način od strane svog direktora, da ih osiguranje izbacuje, zadržava… Da ne odgovara na pitanja, umjesto da ih pozove za stol i porazgovara s njima", navela je.
Latković je kazala da je, kada je riječ o Srbiji, "teško zamisliti da će neka institucija koja bi eventualno mogla izreći sankcije i reagirati“.
"I dalje zapravo ne znamo što stoji iza tog razgovora Stana Millera i Vladimira Lučića, koja je pozadina, radi li se samo o političkoj priči ili ima i nečeg drugog. Zato je uredništvo zatražilo istragu UG-a. Čuli smo reakcije predstavnika nevladinog sektora i novinarskih udruga. Tu eventualno ima posla i za Komisiju za zaštitu konkurencije u Srbiji. Vidjeli smo da su reagirali i predstavnici Europske federacije novinara", navela je.
Ona je kazala da bi "bilo lijepo da se Stan Miller nakon ovoga oglasi i pokuša objasniti svoju ulogu u cijeloj priči, odnosno kako je on obećavao predsjedniku da će smijeniti izvršnu direktoricu medija u svojoj grupaciji."
"Također je nejasno to kad kaže da prvo mora oslabiti medije u Srbiji, ja ne znam kako to može biti interes neke kompanije, niti je to UG jasno objasnio u svom priopćenju“, istaknula je.
Latković je navela da je "teško razmišljati u smjeru da je to bila privatna komunikacija i nezakonito prisluškivanje ili kako je već pisalo u priopćenju UG-a“.
"Vidjela sam u priopćenju vezano uz dva neovisna stručnjaka, ali mi nije jasno što će točno raditi, hoće li se baviti revizijom uređivačke politike, revizijom novinarskog poslovanja. Ali ono što je izvjesno, uvjerena sam da to vrijedi za sve kolege medija koji posluju u okviru UG-a u Srbiji – da ćemo nastaviti raditi posao kao i do sada. To nije samo stvar uređivačke politike koju će netko nametnuti, nego radimo u ovim medijima jer znamo kako se taj posao radi, bavimo se istraživanjima, neovisni smo u odnosu na vlast", rekla je.
Kazala je da "pritisci mogu uznemiriti, ali da to neće utjecati na naš rad".
"Možda se nikada neće dogoditi ono što je on zamislio, ali vjerujem da je Aleksandar Vučić htio uništiti UG. On je rekao – da sam htio, ja bih to učinio. Ja vjerujem da on to želi, on je jedan od najmoćnijih ljudi u državi, ali eto to nije uspio. Postoje stvari koje ipak ne može. Vjerujem da mu jest cilj uništiti neovisne medije u ovoj državi – i Novu i N1 i Radar i Danas – ali to nije uspio", kazala je i dodala da smatra da su "snimke usporile njegov plan“.
