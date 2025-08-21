Vladajuća koalicija u RS-u planira referendum, a SIP izbore, prijeti bezakonje

Ta je odluka od ponedjeljka postala pravomoćna jer ju je potvrdilo prizivno vijeće Suda BiH i na to se Dodik više nema kome žaliti iako njegovi odvjetnici nastavljaju s nastojanjima da ospore presudu Suda BiH tako što su poslali apelaciju državnom Ustavnom sudu uz tvrdnju kako je njihovom branjeniku uskraćeno pravo na pravedno suđenje.