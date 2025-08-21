Dodik na odlasku
Vladajuća koalicija u RS-u planira referendum, a SIP izbore, prijeti bezakonje
Parlament Republike Srpske zasjedat će u petak kako bi odlučio o koracima koje će dosadašnja vladajuća većina poduzeti nakon što je s dužnosti entitetskog predsjednika smijenjen Milorad Dodik, odlučili su u četvrtak članovi kolegija Narodne skupštine RS.
Iz prijedloga dnevnog reda sjednice proistječe kako će se razmatrati i vjerojatno prihvatiti ostavka Radovana Viškovića na dužnost predsjednika vlade RS dok će se Milorada Dodika pokušati održati u političkom životu raspisivanjem referenduma.
Birači bi se na referendumu izjašnjavali prihvaćaju li presudu Suda BiH, kojom je on osuđen na godinu dana zatvora, kao i odluku kojom ga je Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) na temelju te presude smijenilo s dužnosti predsjednika RS.
Ta je odluka od ponedjeljka postala pravomoćna jer ju je potvrdilo prizivno vijeće Suda BiH i na to se Dodik više nema kome žaliti iako njegovi odvjetnici nastavljaju s nastojanjima da ospore presudu Suda BiH tako što su poslali apelaciju državnom Ustavnom sudu uz tvrdnju kako je njihovom branjeniku uskraćeno pravo na pravedno suđenje.
Dok čeka što će o svemu kazati Ustavni sud BiH, kojega je ranije opisivao kao neustavno tijelo osporavajući mu pravo na donošenje bilo kakvih odluka te blokirajući izbor dva nedostajuća suca koje je trebao imenovati parlament RS. Dodik uporno tvrdi da je i dalje predsjednik entiteta i odbija napustiti ured u Banjoj Luci.
Uz to prijeti kako neće dopustiti provedbu prijevremenih izbora za predsjednika RS kada ih SIP raspiše.
Dodik više nema nikakvih prava ni ovlasti
No Dodik a i RS sada se suočavaju s nizom problema kako realizirati te planove.
Sukladno odluci SIP-a, Dodik više nema nikakvih prava ni ovlasti pa niti jedan zakon kojega donese parlament RS ne može stupiti na snagu dok se ne imenuje vršitelj dužnosti predsjednika entiteta. Tako ne bi mogao predložiti ni kandidata za novog premijera koji bi naslijedio Viškovića.
Potpiše li Dodik bilo kakvu odluku počinit će novo kazneno djelo a takvi papiri neće imati nikakvu zakonsku vrijednost.
Bivši sudac i nekadašnji Dodikov pravni savjetnik Milan Blagojević tvrdi da nema dvojbe kako izaći iz te situacije dok se ne izabere novi predsjednik RS.
"Tu funkciju sukladno ustavu RS sada može preuzeti isključivo netko od aktuelnih potpredsjednika", kazao je za javni servis BHRT Blagojević koji se s Dodikom razišao jer je bivši predsjednik RS bio skloniji slušati savjete osoba koje su bezuvjetno podupirale njegove zamisli što ga je u konačnici i dovelo do sudske presude i smjene.
Blagojević kaže kako parlament RS može imenovati vršitelja dužnosti, ali ne bilo koga nego jednog od dvojice sadašnjih potpredsjednika. Na tim su pozicijama sada Davor Pranjić iz reda Hrvata koji je izabran kao kandidat HDZ BiH i Ćamil Duraković iz reda Bošnjaka izabran kao neovisni kandidat.
Nekadašnji član SIP-a i stručnjak za izborni sustav Vehid Šehić ocijenio je kako pokušaj sadašnje vladajuće koalicije u RS da po Dodikovu nalogu onemogući provedbu prijevremenih izbora nikako ne može uspjeti.
"Mi nemamo minimalni cenzus za izlazak birača da bi izbori bili legalni i legitimni. Znači, teorijski govoreći, (na izbore) može izaći tisuću ljudi i po Izbornom zakonu bit će proglašeni rezultati izbora na temelju tog broja glasova", pojasnio je Šehić.
Prijevremeni izbori za predsjednika RS
Prijevremene izbore za predsjednika RS SIP mora raspisati u roku od najmanje 30 do najviše 90 dana.
Iz vladajuće koalicije u RS koju i dalje kontrolira Dodik naznačili su kako oni svoj referendum, prvi u nizu sličnih, planiraju organizirati u drugoj polovici listopada.
To znači da bi jesen u BiH ponovo mogla biti politički burna i obilježena pojačanim napetostima koje će vjerojatno blokirati svaki pokušaj usvajanja reformskih zakona nužnih za napredak na putu ka članstvu u EU.
Približava se 10. rujna, rok do kada BiH treba u Bruxelles dostaviti program reformi nužan da bi ta zemlja dobila pristup sredstvima iz fonda osnovanog kao potpora Planu rasta za zapadni Balkan. Ne učinili li to ostat će bez dodatnih 100 milijuna eura nakon što joj je iz istih razloga u srpnju već oduzeto 108,5 milijuna eura iz planiranog paketa vrijednog milijardu eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare