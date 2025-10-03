EU poziva BiH da iskoristi priliku za reforme: "Pravi posao tek slijedi"

"EU i Bruxelles su laž, plus prevara. Kada god netko progovori u ime Europske komisije, to je laž – od Sorece, (povjerenice za proširenje Marte) Kos, do Von der Leyen… Sve je to laž", izjavio je Dodik koji uporno potiče oslanjanje na Rusiju, a umjesto integracije BiH u EU zagovara članstvo u BRICS-u.