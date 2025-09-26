Njemački servis izvještava
ZDF: Srbiju čeka vruća jesen, Vučić pojačava pritiske na studente i TV N1
Njemački javni servis ZDF, uoči godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, ocjenjuje da Srbiju čeka vruća jesen, ističući da predsjednik Aleksandar Vučić sve oštrije napada sudionike prosvjeda, ali i da pojačava pritisak na televiziju N1.
ZDF u svojem prilogu o zbivanjima u Srbiji navodi da je predsjednik Vučić blizak partner Rusije, na liniji Vladimira Putina, a u isto vrijeme kandidat za članstvo u EU. U Srbiji, međutim, gotovo godinu dana traju žestoki prosvjedi čiji sudionici Vučiću zamjeraju korupciju i nepotizam, a potaknuti su padom nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, podsjeća njemački javni servis.
Deset mjeseci od ove tragedije, majka stradalog Stefana Hrke, Dijana Hrka, ne pronalazi mir.
"Svaki put kad dođem ovdje, postaje mi sve teže i teže. Mislila sam da će biti lakše. Ali ne, postaje sve teže. Ljuta sam na naš iskvareni sustav. Ljuta sam zbog sve korupcije koja se dogodila. Moje dijete bi i dalje bilo živo da je netko te radove obavio kako treba", rekla je Hrka za ZDF.
Indikacije o loše izvedenim radovima, državnom nepotizmu i korupciji sve su očitije, konstatira njemački javni servis, ali ističe i da pravosuđe sporo napreduje.
"Krivim Aleksandra Vučića. Tako će biti sve dok se ne podigne optužnica i odgovorni ne završe u zatvoru. Do tada je Vučić za mene kriv. Isto kao i cjelokupni državni vrh koji je umiješan. Svi koji su sudjelovali. Svi oni, predvođeni Vučićem", poručuje Hrka.
Predsjedniku Vučiću ne zamjera se samo da opstruira istragu. On sve oštrije nastupa i protiv onih koji mjesecima na ulicama zahtijevaju transparentnost i pravdu. To su prije svega studenti, uz podršku šire javnosti. Vučić ih naziva ubojicama i teroristima, a sve češće dolazi do eskalacije nasilja, ukazuje ZDF.
Odvjetnik Dijane Hrke Ivan Ninić za ZDF kaže da je slučaj željezničkog kolodvora u Novom Sadu "samo vrh ledenog brijega“, odnosno tužan simbol države prožete korupcijom.
"Iz svih velikih infrastrukturnih projekata izvlači se novac. Bilo da se time financiraju izbori, ili osigurava lagodan i hedonistički život državnog vrha, poput predsjednika ili ljudi iz njegova najužeg okruženja, ministara ili direktora javnih poduzeća“, tvrdi Ninić.
Pritisci na N1 – o slobodi medija u Srbiji ne može biti govora
Tijekom jedanaest godina svoje vladavine, Vučić je, kako se u izvješću navodi, proširio vlast na cijelu Srbiju i sve institucije. Uspostavio je apsolutnu dominaciju nad sigurnosnim službama. Proveo je smjene na čelu brojnih medijskih kuća. Kontrolira pravosuđe te sve ekonomske i financijske tokove u zemlji. O slobodi medija ne može biti govora, tek nekolicina medija još se usuđuje kritizirati Vučića. N1 se smatra posljednjom većom TV postajom koja, unatoč uvredama, odolijeva Vučiću, ističe ZDF.
Programski direktor N1 Igor Božić žali se na sustavnu difamaciju svoje televizije, kako od samog predsjednika, tako i od provladinih tabloida i portala. Kampanja mržnje sa zastrašujućim posljedicama za novinare.
"Na našoj stranici i na društvenim mrežama mogu se pročitati sve prijetnje koje trenutačno pozivaju da se novinari N1 ubiju, da se zgrada N1 zapali ili da se novinari N1 protjeraju iz zemlje. A u pismu koje smo dobili u srpnju doista su nam zaprijetili da ćemo biti zbrisani kao redakcija Charlie Hebdoa", podsjeća Božić u razgovoru za ZDF.
ZDF navodi da se u Srbiji odavno više ne može govoriti samo o pojedinačnim slabostima sustava. Vučić već pokušava da, preko vlasnika N1, utječe na program.
"Vučić igra svoju igru na svim razinama, pa čak i na međunarodnoj. Pokušava ugušiti slobodu tiska i čak ljudska prava, dok se predstavlja da sve to čini u okviru zakona. Srbija je definitivno postala disfunkcionalna demokracija ili, rekao bih, režim autoritarizma", ocjenjuje Božić.
Jedina Vučićeva ideologija jest ostati na vlasti
Iako se u Srbiji europska pravila demokracije i vladavine prava gaze, Vučić i dalje službeno teži članstvu u EU. Pritom već dugo u vanjskoj politici vodi kurs suprotan europskoj sigurnosnoj politici, podsjeća ZDF.
Vojna parada prošlog vikenda u Beogradu nije bila samo simbol stare megalomanije, već, kako ZDF ocjenjuje, i otvorena demonstracija sile – da se teritorijalni zahtjev prema Kosovu po potrebi može provesti i nasiljem.
Vučić se viđa i na vojnim paradama u Moskvi, ali bez ijedne riječi kritike na Putinov protupravni rat protiv Ukrajine. S Putinom ga veže prijateljstvo, a Rusija se i dalje smatra zaštitnicom srpskih interesa.
"Za Srbiju, gospodine predsjedniče, suradnja s Rusijom na visokoj razini vrlo je važna, i to u svim područjima", poručio je Vučić prilikom nedavnog susreta s Putinom u Pekingu.
Svojom politikom Vučić u EU uglavnom prolazi bez ozbiljnijih kritika
Srbija ne sudjeluje ni u kakvim sankcijama protiv Rusije, rusna nafta i plin neometano pristižu u zemlju. Svojom unutarnjom i vanjskom politikom Vučić u EU uglavnom prolazi bez ozbiljnijih kritika. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nedavno ga je čak pohvalila kao reformatora u području vladavine prava i demokracije.
"Tako Vučić može bez problema nastaviti svoju dvostruku igru. Da po svaku cijenu ostane na vlasti. I da svoju igru igra s čitavim svijetom. To je njegov cilj. Iza toga ne stoji nikakva ideologija. Njegova jedina ideologija jest ostati na vlasti", objašnjava Božić.
Ali Dijana Hrka ne želi odustati i pridružila se prosvjednom pokretu. Ona namjerava pojačati otpor do 1. studenoga. Tada će se navršiti godina dana od nesreće u Novom Sadu. Srbiju čeka vruća jesen, zaključuje ZDF.