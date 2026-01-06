Gjenero: Vučić je nakon uhićenja Madura upao u krizu koja ima i psihijatrijske aspekte

„Treba napraviti dobar multilateralni ugovor o sigurnosti koji će zadovoljiti i europske i američke interese. To nije tako komplicirano napraviti i to bi bio još jedan korak prema slanju vrlo ozbiljne poruke Putinu i Rusiji da tip rušenja međunarodnog poretka, u koji se ona upustila općom agresijom na Ukrajinu, nije nešto što će biti nagrađeno. Postoji razlika između američkog i europskog temeljnog stajališta u odnosu prema Rusiji. Europa želi poraz Rusije u Ukrajini, Trump ne želi poraz, nego način koji će spriječiti da se Rusija potpuno pretvori u opasnu nereguliranu silu te da se počne ponašati kao Njemačka u kasnijim fazama nakon Versajskog mira i to je okvir unutar kojeg se Europa i Amerika moraju dogovoriti. Sve to mora biti na stolu i sve to mora biti riješeno, jer dok nije sve riješeno, nije ništa riješeno“, govori Gjenero.