Bruxellesu prijeti najveća politička kriza unatrag nekoliko desetljeća
“Ljudi koji ne vole von der Leyen iskoristit će ovo protiv nje”, rekao je jedan dužnosnik EU-a nakon što su dvije istaknute europske osobe privedene.
Ursula von der Leyen suočava se s najtežim izazovom za odgovornost institucija EU-a u jednoj generaciji — jer istraga o prijevari zahvaća dva velika imena u Bruxellesu i prijeti prerasti u potpunu političku krizu, piše POLITICO.
Točno godinu dana nakon početka svog drugog mandata na čelu Europske komisije, von der Leyen — koja se već nosi s kritikama oko transparentnosti i napetim odnosima s vanjskopolitičkim aparatom Unije — sada mora pronaći način kako izbjeći uvlačenje u aferu koja datira iz njezinih ranijih godina na toj funkciji.
Objava Europskog javnog tužiteljstva da su bivša čelnica europske diplomacije i visoki diplomat koji trenutačno radi u Komisiji bili privedeni u utorak odmah je iskorištena od strane njezinih kritičara, s obnovljenim zahtjevima da se suoči s četvrtim izglasavanjem nepovjerenja.
“U pitanju je vjerodostojnost naših institucija”, rekla je Manon Aubry, supredsjednica Kluba Ljevice u Europskom parlamentu.
Ako se optužbe dokažu, radilo bi se o najvećoj aferi u Bruxellesu od kolektivne ostavke Komisije Jacquesa Santera 1999. zbog sumnji u financijsko upravljanje.
Policija je privela bivšu potpredsjednicu Komisije Federicu Mogherini, talijansku političarku iz lijevog centra koja je vodila Europsku službu za vanjsko djelovanje (EEAS) od 2014. do 2019., te Stefana Sannina, talijanskog državnog dužnosnika koji je bio glavni tajnik EEAS-a od 2021. do početka ove godine.
Europsko javno tužiteljstvo navelo je da ima “snažne sumnje” da postupak javne nabave za osnivanje diplomatske akademije povezane s Europskim koledžom — gdje je Mogherini rektorica — tijekom 2021.–2022. nije bio pošten, te da bi radnje, ako se dokažu, “mogle predstavljati prijevaru u nabavi, korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne”.
Prema četvorici dužnosnika EU-a, slučaj bi mogao dodatno pojačati napetosti između von der Leyen i aktualne čelnice EEAS-a, Visoke predstavnice Kaje Kallas. Sannino je ranije ove godine napustio funkciju glavnog tajnika EEAS-a i prešao na visoku poziciju u Komisiji von der Leyen.
Jedan dužnosnik EU-a stao je u obranu von der Leyen, kriveći umjesto toga EEAS — autonomnu službu koja djeluje pod vodstvom Visoke predstavnice i jedne od 27 europskih povjerenika.
“Znam da će oni koji ne vole von der Leyen iskoristiti ovo protiv nje, ali oni koriste sve protiv nje”, rekao je dužnosnik. “Budući da je predsjednica von der Leyen najprepoznatljivija figura u Bruxellesu, sve se svaljuje na njezina leđa. I nije pravedno da bi se mogla suočiti s prijedlogom za izglasavanje nepovjerenja zbog nečega što je možda učinila Europska služba za vanjsko djelovanje. Ona nije odgovorna za sve institucije.”
Mogherini, Sannino i treća osoba nisu optuženi, a njihovo privođenje ne znači da su krivi. Istražni sudac ima 48 sati od početka ispitivanja da odluči o daljnjim koracima.
Komisija je odbila komentirati Sanninov slučaj. Europski koledž odbio je odgovoriti na specifična pitanja o Mogherini, ali je u priopćenju naveo da ostaje “posvećen najvišim standardima integriteta, poštenja i usklađenosti — u akademskim i administrativnim poslovima”.
„Kriminalna serija“
Istraga dolazi u trenutku kada euroskeptične, populističke i krajnje desne stranke jašu na valu nezadovoljstva birača, dok EU istodobno vrši pritisak na države unutar i izvan Unije zbog njihovih slučajeva korupcije.
“Smiješno kako Bruxelles svima drži prodike o ‘vladavini prava’, dok vlastite institucije sve više sliče kriminalnoj seriji, a ne funkcionalnoj uniji”, objavio je na X-u Zoltán Kovács, glasnogovornik mađarske vlade koja je i sama bila predmet oštrih kritika EU-a.
Rumunjski zastupnik Gheorghe Piperea, član desno-konzervativnog kluba ECR i autor propalog prijedloga za izglasavanje nepovjerenja u srpnju, rekao je za POLITICO da razmatra pokretanje novog postupka.
Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je za državne medije da dužnosnici EU-a “radije ignoriraju vlastite probleme, dok neprestano drže predavanja svima drugima”.
EU se od početka ovog desetljeća bori s nizom korupcijskih afera. Najnovije racije dolaze nakon afere “Qatargate” iz 2022., kada je Katar bio optužen da je pokušao podmititi europarlamentarce, te ovogodišnje istrage o navodnom podmićivanju u lobiranju kineskog Huaweija.
Te su istrage uključivale zastupnike EP-a, a tada je Komisija brzo upirala prst u Parlament kako bi se distancirala od skandala.
No ni Komisija nije bila imuna na optužbe za nepravilnosti. Godine 2012. tadašnji povjerenik za zdravstvo John Dalli podnio je ostavku zbog afere s duhanskim lobijem. Sama von der Leyen bila je ove godine predmet kritika nakon što je Opći sud EU presudio da nije smjela uskraćivati javnosti SMS poruke koje je razmjenjivala s izvršnim direktorom Pfizera tijekom pandemije covida-19.
No utorak otkriveni slučaj znatno je opasniji za Komisiju, s obzirom na visoki profil osumnjičenih i težinu optužbi.
„Kobne posljedice“
Nakon što je bila potpredsjednica Komisije i čelnica EEAS-a, Mogherini je 2020. imenovana rektoricom Europskog koledža, usprkos kritikama da ne ispunjava uvjete i da se kandidirala mjesecima nakon isteka roka. Godine 2022. postala je direktorica Europske diplomatske akademije — projekta u središtu policijskih racija.
Sannino, bivši talijanski diplomat, bio je najviši civilni dužnosnik EEAS-a, a sada je glavni direktor za područje Bliskog istoka, Sjeverne Afrike i Perzijskog zaljeva u Komisiji.
Cristiano Sebastiani iz jednog od najvećih sindikata EU-a, Renouveau & Démocratie, rekao je da bi optužbe, ako se dokažu, imale “poguban utjecaj na vjerodostojnost uključenih institucija, a šire i na percepciju svih europskih institucija među građanima”. Dodao je da je već primio “desetke poruka” zabrinutih zaposlenika EU-a.
“Ovo nije dobro ni za institucije EU-a ni za usluge Komisije. Nije dobro ni za Europu — odvlači pozornost s drugih stvari”, rekao je jedan dužnosnik Komisije pod uvjetom anonimnosti. “Pojačava percepciju elitizma, neformalne mreže koja si uzajamno pogoduje. A i Mogherini je bila jedna od najuspješnijih [visokih predstavnica], što nije dobro za našu javnu diplomaciju.”
