Dječak (5) u Gazi preminuo od gladi

Petogodišnji Alaa Ahmed Al-Arja podlegao je teškoj pothranjenosti u Medicinskom kompleksu Nasser u Khan Younisu, što je posljedica izraelske blokade lijekova i nutritivne hrane, prenosi Quds Network. Glad u Gazi poprimila je katastrofalne razmjere, a oni su produbljeni kopnenom ofenzivom IDF-a u gradu Gazi.