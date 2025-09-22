Oglas

Khan Younis

Dječak (5) u Gazi preminuo od gladi

author
N1 Info
|
22. ruj. 2025. 17:09
Displaced Palestinian children, part of many fleeing northern Gaza due to an Israeli military operation, move southward, after Israeli forces ordered residents of Gaza City to evacuate to the south
REUTERS/Mahmoud Issa / Mahmoud Issa

Prema medicinskim izvorima na koje se poziva Al Jazeera Arabic, od zore je u izraelskim napadima diljem Gaze ubijen najmanje 31 Palestinac, uključujući 27 u gradu Gazi.

Oglas

Petogodišnji Alaa Ahmed Al-Arja podlegao je teškoj pothranjenosti u Medicinskom kompleksu Nasser u Khan Younisu, što je posljedica izraelske blokade lijekova i nutritivne hrane, prenosi Quds Network. Glad u Gazi poprimila je katastrofalne razmjere, a oni su produbljeni kopnenom ofenzivom IDF-a u gradu Gazi.

Istovremeno, Al Jazeera s lica mjesta izvještava da priznanje palestinske države sigurno nije ostavilo odjeka među stanovnicima Gaze dok god to ne zaustavlja ono što se trenutačno događa.

Ništa ne može doprijeti do Palestinaca koji žive u ovoj katastrofalnoj situaciji na terenu – pojačano bombardiranje, granatiranje, zračni udari i eksplozivni roboti svake minute, piše Al Jazeerina dopisnica iz Gaze.

"Ljudi koji se kreću prema jugu kažu da cijelu noć nisu spavali zbog intenzivnog bombardiranja koje je gađalo kuće i stambene blokove bez ikakvih upozorenja.

Palestinci nisu željeli otići, ali zbog broja zračnih udara i eksplozija tvrde da nisu imali izbora.

Također je zabilježeno napredovanje izraelskih tenkova u gradu Gazi – još jedan razlog zbog kojeg se sve više ljudi evakuira. Neki čak kažu da evakuaciju provode pod nadzorom dronova tipa kvadkopter", dodaje se.

Teme
Genocid u Gazi glad u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć zionizam

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ