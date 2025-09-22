Dječak (5) u Gazi preminuo od gladi

Prema medicinskim izvorima na koje se poziva Al Jazeera Arabic, od zore je u izraelskim napadima diljem Gaze ubijen najmanje 31 Palestinac, uključujući 27 u gradu Gazi.
Petogodišnji Alaa Ahmed Al-Arja podlegao je teškoj pothranjenosti u Medicinskom kompleksu Nasser u Khan Younisu, što je posljedica izraelske blokade lijekova i nutritivne hrane, prenosi Quds Network. Glad u Gazi poprimila je katastrofalne razmjere, a oni su produbljeni kopnenom ofenzivom IDF-a u gradu Gazi.
Istovremeno, Al Jazeera s lica mjesta izvještava da priznanje palestinske države sigurno nije ostavilo odjeka među stanovnicima Gaze dok god to ne zaustavlja ono što se trenutačno događa.
Ništa ne može doprijeti do Palestinaca koji žive u ovoj katastrofalnoj situaciji na terenu – pojačano bombardiranje, granatiranje, zračni udari i eksplozivni roboti svake minute, piše Al Jazeerina dopisnica iz Gaze.
"Ljudi koji se kreću prema jugu kažu da cijelu noć nisu spavali zbog intenzivnog bombardiranja koje je gađalo kuće i stambene blokove bez ikakvih upozorenja.
Palestinci nisu željeli otići, ali zbog broja zračnih udara i eksplozija tvrde da nisu imali izbora.
Također je zabilježeno napredovanje izraelskih tenkova u gradu Gazi – još jedan razlog zbog kojeg se sve više ljudi evakuira. Neki čak kažu da evakuaciju provode pod nadzorom dronova tipa kvadkopter", dodaje se.
