Francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu započinje svoj četvrti državni posjet Kini kako bi branio francuske i europske interese, od Ukrajine do trgovine, u kontekstu rastućih napetosti s Pekingom.
Emmanuel Macron koji tijekom prijepodneva dolazi u kinesku prijestolnicu, u četvrtak će se sastati sa svojim kolegom Xijem Jinpingom. Dvojica čelnika susrest će se i u petak u Chengduu, u pokrajini Sečuan u središnjoj Kini, na neformalnijem sastanku.
Emmanuela Macrona prate supruga Brigitte, šest ministara - vanjskih poslova, gospodarstva, poljoprivrede, okoliša, visokog obrazovanja i kulture - i 35 izvršnih direktora velikih korporacija poput Airbusa, EDF-a i Danonea kao i manjih tvrtki, od luksuzne robe do hrane i pića.
„Želimo, i to će biti fokus strateškog razgovora s predsjednikom Jinpingom, da se Europa poštuje kao glavni partner Kine“, rekla je Elizejska palača uoči posjeta. Rat u Ukrajini, a time i sigurnost europskog kontinenta, bit će jedna od ključnih tema.
Emmanuel Macron ponovno će pozvati Xi Jinpinga da „izvrši pritisak“ na Rusiju, strateškog partnera Kine, kako bi je „uvjerio“ da prihvati prekid vatre. Iako Kina redovito poziva na mirovne pregovore, nikada nije osudila Moskvu zbog invazije na Ukrajinu i održava svoju neutralnost po tom pitanju.
Zapadne zemlje također optužuju Kinu da podržava ruske ratne napore, posebno opskrbljujući je komponentama za njezinu obrambenu industriju. Još jedno ključno pitanje tijekom posjeta bit će veliki trgovinski deficit između Francuske i Kine, koji se udvostručio u deset godina i dosegao 47 milijardi eura u 2024. godini.
Kina se optužuje i za "nelojalnu konkurenciju" protiv Europe masovnim subvencioniranjem svoje industrije. Pitanje rijetkih zemnih elemenata također će "sigurno obraditi" dva predsjednika, rečeno je iz Pariza uoči razgovora, s obzirom na to da Kina, koja dominira globalnom proizvodnjom u ovom području, strogo regulira svoj izvoz.
Emmanuel Macron će se također osvrnuti na pitanje ljudskih prava u Kini, najavio je ured francuskog predsjednika.
