Europska sila šalje drugi ratni brod na Mediteran

Ujedinjeno Kraljevstvo priprema drugi brod za raspoređivanje u Sredozemno more, potvrdilo je Ministarstvo obrane.
Već je bilo najavljeno da se razarač HMS Dragon, tipa 45, priprema za raspoređivanje. No sada Ministarstvo obrane navodi da se i RFA Lyme Bay priprema za raspoređivanje „radi obavljanja pomorskih zadaća u istočnom Sredozemlju“, piše Sky.
Glasnogovornik Ministarstva obrane rekao je:
„Kao dio razboritog planiranja donijeli smo odluku da RFA Lyme Bay podignemo na višu razinu pripravnosti kao mjeru opreza, u slučaju da bude potrebna za pomoć u pomorskim zadaćama u istočnom Sredozemlju.“
Lyme Bay je desantni brod opremljen za djelovanje i kao zrakoplovna platforma. Često se koristi za humanitarne misije i operacije pomoći u slučaju katastrofa.
Što će RFA Lyme Bay raditi u Sredozemlju?
RFA Lyme Bay je prije svega civilni logistički brod, kaže europski dopisnik Alistair Bunkall, koji se nalazi na Cipru u istočnom Sredozemlju, odredištu broda.
Brod je jedan od tri desantna logistička broda (landing ship dock) u sastavu Royal Fleet Auxiliary, koji mogu pružati ključnu logistiku, opskrbu na moru te operativnu potporu Kraljevskoj mornarici i Kraljevskim marincima diljem svijeta.
Bunkall navodi da brod ima bolničke kapacitete te može evakuirati ljude u humanitarnim krizama. Prema specijaliziranoj publikaciji Navy Lookout, Lyme Bay se trenutačno nalazi u Gibraltaru i jedini je britanski brod u Sredozemlju koji je blizu područja sukoba.
Britanska vlada suočila se s kritikama zbog kašnjenja u raspoređivanju ratnog broda HMS Dragon, koji bi iz Portsmoutha trebao isploviti tek sutra.
Ujedinjeno Kraljevstvo sustiže napore EU-a
Navy Lookout navodi da bi najvjerojatniji zadatak evakuacije bio spašavanje britanskih državljana iz Libanona ako se sukob proširi, ali dodaje da se brod može koristiti kao „fleksibilna platforma“ za različite operacije.
Bunkall kaže da je moguće i da se brod pridruži nosačkoj skupini velikog broja brodova koje je Francuska poslala u regiju.
„U Europi se događa dosta vojnih pomicanja“, rekao je Bunkall o naporima Europske unije da pojača obrambene kapacitete u regiji.
Sve detalje američko-izraelskog napada na Iran pratite uživo OVDJE.
