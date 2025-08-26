Analiza Politica
Pet ratova za koje stručnjaci strahuju da bi mogli početi u sljedećih pet godina
Ova godina već je donijela dva od mnogih potencijalnih sukoba — s raketama koje su preletjele granicu Indije i Pakistana u svibnju, a zatim u lipnju, kada je Izrael krenuo u rat s Iranom zbog njegova nuklearnog programa. Dok je sukob Indije i Pakistana brzo završio, strateški ishodi izraelskog neposrednog taktičkog uspjeha u Iranu ostaju uvelike otvoreno pitanje.
Ovo ljeto obilježava 80. obljetnicu završetka Drugog svjetskog rata, i iako se takva golema kataklizma može činiti dalekom, stvarnost je da svijet većinu dana leži bliže velikom regionalnom ili čak globalnom sukobu nego što se možda čini. Porast novih disruptivnih tehnologija i asimetričnih prednosti, poput autonomnog oružja i dronova, vjerojatno će učiniti nadolazeće godine nestabilnijima na načine koji još nisu razmotreni.
Politico je objavio kratak vodič kroz najopasnija svjetska žarišta u kojima bi mogao izbiti novi rat.
Indija-Pakistan
Pozadina: Četiri dana početkom svibnja izgledalo je kao da bi se svijet mogao suočiti s jednim od svojih najstrašnijih nuklearnih scenarija — ozbiljnim sukobom između Indije i Pakistana, dviju zemalja s nuklearnim arsenalima koji nisu, recimo to tako, kontrolirani i osigurani onako temeljito kako bi stručnjaci željeli. Napetosti su eskalirale nakon terorističkog napada krajem travnja u spornoj indijskoj pokrajini Jammu i Kašmir, što je rezultiralo s nekoliko dana nenuklearnih raketnih razmjena koje su ciljale vojne baze s obje strane granice. Prije nego što je sklopljeno primirje (koje je možda, a možda i ne, potaknuto Trumpom), to je bio najozbiljniji sukob između zemalja u desetljećima.
Sporovi oko graničnih područja dviju zemalja datiraju još iz izvorne britanske podjele 1947., koja je stvorila hinduističku većinsku Indiju i muslimansku većinsku Pakistan iz nekadašnje kolonije Ujedinjenog Kraljevstva. Od tada izbija sukob — uključujući ratove 1965. i 1971., pri čemu je potonji rezultirao novom “linijom kontrole” između indijskog i pakistanskog Kašmira. Nedavno su se zemlje borile 1999., ali su općenito održavale mir od 2003., čak i dok je borba niskog intenziteta na granici ubijala desetke. Indija nastavlja opravdano prigovarati da Pakistan podupire terorističke aktivnosti na indijskom tlu.
Ulog: Indija i Pakistan vjerojatno su bliži nuklearnoj razmjeni nego bilo koje dvije zemlje na planetu. Bilten atomskih znanstvenika procjenjuje da Pakistan posjeduje oko 170 nuklearnih oružja. Indija, slično, procjenjuje se da ima oko 180 oružja. Bilo kakva nuklearna razmjena u Južnoj Aziji očito bi imala ogromne globalne ekološke i ekonomske posljedice, izvan neposrednog gubitka života, između razorenih gradova i vjetrova punih radioaktivnog otpada koji bi se širili širom regije. Čak i ako bi druge velike sile poput SAD-a i Kine izbjegle biti uvučene u sam rat, “nuklearna zima” u atmosferi dramatično bi utjecala na proizvodnju hrane u susjednoj Kini i daleko šire; jedno istraživanje iz 2019. sa Sveučilišta Rutgers izračunalo je da bi nastale gladi pogodile “milijune — ili čak milijarde”.
Zašto je vjerojatno: Sukob u svibnju pokazao je da jednom kad počne sukob, nema puno mogućnosti eskalacije za bilo koju stranu prije nego što se uđe u stvarno opasne zone. "Kad jednom počnete stvarno uništavati vojne baze druge strane, počinjete degradirati njihove zapovjedne i kontrolne mreže, a njihova sposobnost da kalibriraju odgovor počinje opadati," kaže Christopher Clary, nerezidentni znanstvenik u Henry Stimson Centru i bivši direktor za Južnu Aziju u Pentagonu.
Obavještajni čelnici brinu se posebno zbog Indije i Pakistana jer je sukob na kratkom i teško razumljivom fitilju. “Možete vidjeti potencijal da ode s nule na 60 iako nijedna strana možda ne želi rat, jer domaća politika na obje strane tjera ih na eskalaciju, svaka igrajući se na račun druge,” kaže Avril Haines, koja je služila kao direktorica nacionalne obavještajne službe za bivšeg predsjednika Joea Bidena. Jedna osobito zabrinjavajuća činjenica jest da se vjeruje da pakistanska vojna doktrina ima nizak prag za upotrebu nuklearnog oružja protiv Indije — a domaći politički pritisci pomiješani s relativnom nezrelošću arsenala i doktrina obiju zemalja mogli bi značiti da bi bilo kakva nuklearna razmjena ubrzo prerastala u utrku za korištenjem desetaka ili stotina oružja što brže moguće, što bi rezultiralo stotinama nuklearnih napada u samo nekoliko dana rata.
Zašto je nevjerojatno: Jednostavno rečeno, i da istaknemo očito, veliki rat između Indije i Pakistana bio bi loš za obje zemlje. "Najveći pokretač mira između Indije i Pakistana je činjenica da obje imaju druge hitne prioritete — za Indiju to je vrlo ozbiljna strateška konkurencija s Kinom, kao i razvojna agenda da se Indija pogura u status zemlje srednjih prihoda," kaže Clary. Što se tiče Pakistana, napominje da se suočava s pobunama u regiji Balučistan, kao i na područjima Paštuna uz granicu s Afganistanom. "To su vrlo ozbiljne prirode i zapravo bi trebale zauzimati ogromnu količinu pažnje," kaže Clary.
Kina–Tajvan
Pozadina: Pitajte gotovo bilo koga o sukobu s najvećim posljedicama u nadolazećim godinama i pokazat će na Tajvanski tjesnac, gdje kineski vođa Xi Jinping ima oči uprte u osvajanje Tajvana. Ostavimo po strani činjenicu da otok nikada u svojoj povijesti zapravo nije bio pod kontrolom iste vlade kao kontinentalna Kina. Xi također prepoznaje ono što je Putin vidio kod Ukrajine — stanovništvo otoka sve se više udaljava od njega i bilo kakvog interesa za ujedinjenjem s Kinom.
Ulog: Baš kao što bi Baltik mogao biti točka sukoba koja testira NATO, Tajvan se vidi kao test tko će voditi globalni poredak 21. stoljeća: Sjedinjene Države ili Kina? Iako ne postoje formalni obrambeni ugovori, SAD je dugo tvrdio da bi stao uz Tajvan, no mnogi sumnjaju je li Trump jednako predan tom obećanju kao prijašnje administracije. Štoviše, ratne igre washingtonskih think tankova postavile su zabrinjavajuća pitanja o tome bi li SAD doista htio ili mogao ratovati s Kinom oko Tajvana — američke zalihe oružja vjerojatno ne bi dugo potrajale u višemjesečnom sukobu s Kinom, a analitičari procjenjuju da bi golemi gubici među američkim vojnicima mogli uslijediti, nadmašujući one u Vijetnamu i Koreji zajedno u samo nekoliko mjeseci.
Ako bi Kina zauzela Tajvan — bilo bez međunarodnog otpora ili unatoč njemu — agresija bi trenutačno prepisala geopolitiku i savezništva u Pacifiku, dok bi zemlje širom jugoistočne Azije i pacifičkog prstena koje su se dugo oslanjale prvenstveno na SAD preispitale koja bi supersila bolje služila njihovim dugoročnim ekonomskim i sigurnosnim interesima. Zauzimanje Tajvana moglo bi čak potaknuti nuklearnu proliferaciju u nervoznim zemljama poput Južne Koreje — i Japana — koje bi mogle posumnjati bi li SAD doista bio uz njih kada bi to bilo najpotrebnije.
Što čini rat vjerojatnim: Vjeruje se da je Xi postavio rok 2027. za spremnost svojih oružanih snaga za invaziju na Tajvan. Zemlja prolazi kroz golemo povećanje potencijalnih amfibijskih snaga i očito održava sve redovitije vojne vježbe. "Oni stalno vježbaju (scenarije za Tajvan), jer je to najvažnija stvar za koju bi njihova vojska ikada mogla biti pozvana," kaže Jon Finer, bivši zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost u Bidenovoj administraciji.
Osim toga, Xi se oblikovao kao transformacijska figura u kineskoj povijesti i kako 2020-e prolaze, a on gleda na svoju ostavštinu i kraj svog vremena na vlasti, Tajvan je jedan od glavnih "nedovršenih" poslova koji mu preostaju. Učvrstio je kontrolu nad Tibetom i potpuno preuzeo Hong Kong, a Tajvan i dalje ostaje, sve udaljeniji. Kako se politička situacija na Tajvanu razvija, Xi bi mogao osjetiti da mu se zatvara prozor za djelovanje — i upravo to učiniti.
Što čini rat nevjerojatnim: Nije jasno koliko Xi zapravo vjeruje u svoju vojsku, koja nije samo prožeta korupcijom nego i neiskusna. Bilo je višestrukih čistki i dovoljno znakova da Xi nema potpunu kontrolu nad politički moćnim institucijama vojske i mornarice. Invazija preko tjesnaca na Tajvan bila bi jedna od najambicioznijih i najtežih vojnih operacija ikada poduzetih u svjetskoj povijesti — a Kina bi je pokušala s vojskom koja, unatoč obilju obuke i naprednoj tehnologiji, ima vrlo malo stvarnog borbenog iskustva. Kina je zadnji put ratovala 1979., u kratkom sukobu s Vijetnamom, i praktički nema aktivnih časnika ili vojnog osoblja s pravim borbenim iskustvom. Xi zasigurno crpi i dozu opreza iz problematične ruske invazije na Ukrajinu — koja je, na papiru, bila mnogo lakši i upravljiviji izazov vojsci s daleko svježijim borbenim iskustvom nego što Kina posjeduje.
Također postoji mnogo opcija "ispod invazije" koje bi Xi mogao pokušati provesti i za koje se čini da Kina redovito vježba — uključujući aktivnosti u "sivoj zoni" poput blokade ili pokušaja nametanja carina na robu koja izlazi iz ili ulazi na Tajvan. Krajnji učinak tijekom vremena mogao bi vrlo lako biti isti kao i otvoreno zauzimanje, ali bi predstavljao mnogo težu političku odluku za američke političare. Bi li SAD doista riskirao živote cijele jedne ili dvije udarne skupine nosača zrakoplova da razbije carinsku blokadu Tajvana?
Rusija i Baltik
Pozadina: Tri baltičke države su male po veličini i broju stanovnika, što ih čini primamljivom metom za Rusiju koja želi ponovno potvrditi svoj utjecaj. Putinov bi cilj u bilo kakvoj baltičkoj intervenciji bio dvostruk — i ponovno zauzeti teritorij za koji vjeruje da bi povijesno trebao biti dio Rusije, i testirati NATO i Europu napadom na neke od njihovih najmanjih i najizoliranijih članica.
Gabrielius Landsbergis, koji je do prošlog prosinca bio litvanski ministar vanjskih poslova, kaže da ga brine scenarij poput “snaga spašavanja” poslanih vlaku zaustavljenom u Kalinjingradu. “Ponekad postoji pogrešno shvaćanje kako bi sukob mogao izgledati,” kaže on. Objasnio je da bi Rusija mogla pokušavati desenzibilizirati svoje susjede insceniranjem malih, ali tajanstvenih napada, poput zapaljive naprave u avionu ili pokušaja podmetanja požara u trgovačkom centru. “Ovo je ono kako rat izgleda — to nisu stotine ili tisuće ruskih vojnika koji nadiru, nego nešto mnogo svakodnevnije. U tim hibridnim scenarijima Putin bi pokušavao ne aktivirati Članak 4. ili 5. što je dulje moguće, sve dok u osnovi ne postigne svoje ciljeve.”
Ulog: Napad na bilo koju od tri baltičke zemlje — sve tri su se pridružile NATO-u u sklopu proširenja 2014. — bio bi trenutačan test američke predanosti dugogodišnjem savezu. “To bi bila Rusija koja testira obveze iz Članka 5. prema tim saveznicima iz NATO-a,” kaže Evelyn Farkas, izvršna direktorica McCain instituta i bivša dužnosnica Pentagona. To je pitanje i dilema koja je mučila predsjednike tijekom Hladnog rata — bi li Amerika doista riskirala nuklearni napad na, recimo, Chicago ili Seattle, kako bi obranila Zapadni Berlin tada ili, u modernim vremenima, Rigu, Vilnius ili Tallinn? Trumpova promjenjiva podrška Europi i NATO-u čini pitanje još oštrijim — i potencijalno primamljivijim za Putina. A čak i ako bi se SAD povukao od pružanja početne potpore u slučaju baltičke intervencije, što ako bi druge zemlje NATO-a pohrlile u pomoć, a Rusija uzvratila izravnim napadima na, recimo, Poljsku, Njemačku ili Ujedinjeno Kraljevstvo, saveznike koje bi SAD možda bio spremniji obraniti?
Zašto je vjerojatno: Putin već godinama jasno govori o svojoj želji da ponovno uspostavi Sovjetski Savez i rusko carstvo vraćanjem zemalja uključujući Gruziju, Moldaviju, Ukrajinu i Baltik. Štoviše, također silno želi srušiti zapadni liberalni poredak, koji je u njegovu svjetonazoru odgovoran za slabljenje Rusije. Ništa ne bi brže srušilo zapadni poredak od dokazivanja da su sigurnosni savezi prazno obećanje dopuštanjem da jedna ili sve baltičke države budu ponovno okupirane od Rusije.
Zašto je nevjerojatno: Velik dio tijeka bilo kakvog ruskog napada na Baltik ovisi o tijeku rata u Ukrajini, koji i dalje iscrpljuje rusku vojnu moć brže nego što je itko zamislio. Ukrajina je nedavno procijenila da je Rusija pretrpjela milijun žrtava — mrtvih, ranjenih i nestalih — u trogodišnjem ratu. “Od siječnja 2024., Rusija je zamijenila ogromne količine opreme za tek nekoliko metara teritorija,” zaključilo je ovo proljeće izvješće CSIS-a. U kongresnom svjedočenju u travnju, zapovjednik američkog europskog zapovjedništva, general Christopher Cavoli, rekao je da SAD vjeruje da je Rusija izgubila oko 3.000 tenkova, 9.000 oklopnih vozila, 13.000 artiljerijskih sustava i više od 400 sustava protuzračne obrane samo u protekloj godini.
Indija–Kina
Pozadina: Kao i njezin granični spor s Pakistanom, dugotrajne granične napetosti Indije s Kinom sežu do britanskih kolonijalnih vremena — Britanija i Tibet dogovorili su granicu s Indijom 1914. godine koju Kina nikada nije prihvatila. Godine 1962. kineske su trupe pokušale zauzeti ono što se smatralo indijskim teritorijem, što je dovelo do jednomjesečnog sukoba u kojem je poginulo nekoliko tisuća ljudi. Na kraju je Kina ponovno povukla granicu i nazvala je “Linijom stvarne kontrole”. Daljnje borbe 1967. godine ubile su nekoliko stotina vojnika s obje strane, a još jedan sukob zamalo je izbjegnut 1980-ih, kada je Kina pogrešno protumačila indijsku vojnu vježbu kao mogući napad. Od tada su vojske obiju zemalja postale među najvećima i tehnološki najnaprednijima na svijetu.
Granični pojas od 2.500 milja s Indijom odražava širu geopolitičku stvarnost za Kinu: ona se nalazi u jednom od najneprijateljskijih geografskih okruženja bilo koje zemlje na svijetu; ima kopnene granice s 14 susjeda, više nego bilo koja druga država, i sporne pomorske granice s još sedam. U svojoj knjizi “China’s Search for Security” politički znanstvenici Andrew J. Nathan i Andrew Scobell istaknuli su da ti susjedi uključuju četiri od osam drugih svjetskih nuklearnih sila i da je Kina ratovala s pet svojih susjeda od Drugog svjetskog rata.
Ulog: S jedne strane, ulog sukoba ne može se činiti manje vrijednim borbe — neka od najudaljenijih i najnepristupačnijih planinskih dolina i prijevoja na svijetu, područje poznato kao “krov svijeta”, smješteno u nekima od najrjeđe naseljenih kutaka dviju od najnaseljenijih zemalja na svijetu. A ipak, kao i u mnogim sukobima, nije stvar u tome gdje rat može početi — nego kamo bi rat mogao odvesti. Geopolitički stručnjaci brinu o reputacijskom riziku koji bi obje zemlje brzo osjetile kada bi izbila bilo kakva borba — Kina bi mogla smatrati da je sukob s Indijom potreban da zastraši druge regionalne protivnike — ili kao način da osramoti SAD preko ključnog indo-pacifičkog saveznika.
Svaki potencijalni sukob suočava se s ozbiljnom asimetrijom: Indija ima mnogo više populacijskih središta unutar dometa kineskog naoružanja nego što Kina ima na svojoj strani. Ali do sada su napetosti Indije s Kinom bile dobitak za Sjedinjene Države — pomažući Indiji da se regionalno približi SAD-u i također je udaljavajući od njezine tradicionalne ovisnosti o ruskoj vojnoj opremi dok se Rusija i Kina sve više povezuju.
Zašto je rat vjerojatan: Jednostavno rečeno, regija je zrela za nesporazume i eskalaciju — a danas je napetost toliko duboko ukorijenjena i eksplozivna da je kineskim i indijskim vojnicima zabranjeno nošenje oružja duž granice; 2020. godine okršaji između vojski visoko u Himalaji, u zabačenoj dolini Galwan, nedaleko od mjesta borbi iz 1962., vođeni su brutalnom borbom prsa o prsa, šakama, kamenjem, motkama i čak palicama omotanim bodljikavom žicom. Najmanje 20 indijskih vojnika je poginulo, neki su umrli padajući niz planinsku padinu, a možda i 40 kineskih vojnika.
Još jedan faktor koji bi mogao učiniti rat vjerojatnijim jest to što dvije zemlje nemaju nikakve uobičajene zaštitne mehanizme, sporazume i redovite komunikacijske kanale koji bi mogli pomoći u smirivanju krize, kao što je moskovsko–washingtonski “vrući telefon” spriječio pogrešne procjene tijekom Hladnog rata. Kina je rutinski i izričito odbijala uspostavljanje takvih kanala sa SAD-om, Indijom i drugim zemljama, smatrajući takve zaštitne mjere pokušajem da se nepravedno ograniči kineski uspon.
Zašto je rat nevjerojatan: Koliko god napetost na terenu bila visoka, čini se nevjerojatnim da bi vodstva bilo Indije bilo Kine željela rat zbog tako udaljenog teritorija — i vjerojatno bi brzo uslijedio ozbiljan međunarodni pritisak za deeskalacijom. Osim toga, obje zemlje suočene su s ogromnim ekonomskim pritiscima kod kuće — Indija mora održavati stabilan rast, a Kina već ulazi u završne godine demografskog booma radno sposobnog stanovništva. “Veliki sukob s drugom zemljom s više od milijardu ljudi u Aziji — teško je zamisliti da je to spojivo s održavanjem ekonomije na površini,” kaže Clary. Nedavni potezi čini se pokazuju da Kina zapravo pokušava ojačati odnose s opreznom Indijom.
Korejski poluotok
Pozadina: Gotovo tri generacije nakon što je započeo, Korejski rat nikada službeno nije završio, i to osjećaju i visoko razvijena zapadna ekonomija Juga i gotovo poljoprivredno doba Sjevera. Demilitarizirana zona duga 155 milja između Sjeverne i Južne Koreje postoji toliko dugo — nekih šest desetljeća — da je prerasla u jednu od najdivljijih šuma na svijetu, ispunjenu tisućama različitih vrsta divljih životinja. Na njezinim rubovima, udaljeni oko 2,5 milje jedni od drugih, vanjski perimetar DMZ-a jedno je od najteže utvrđenih i branjenih mjesta na Zemlji, s artiljerijom i minskim poljima spremnim, i cijelim Seulom unutar lakog dometa sjevernokorejskih raketa.
Ulog: Ne postoji režim na svijetu o kojem SAD i Zapad znaju manje o njegovim zbivanjima, dinamici moći ili planovima od takozvanog Kraljevstva pustinjaka, Sjeverne Koreje. To je iznimno težak obavještajni cilj i onaj koji stalno iznenađuje Zapad. SAD i dalje ima 30.000 vojnika na poluotoku kako bi pomogli u osiguravanju Južne Koreje, a svi su oni u dometu unakrsne vatre u prvim satima bilo kakvog većeg rata.
Zašto je rat vjerojatan: Sjeverna Koreja je zemlja koja polako propada, pogođena glađu i iznutra osakaćena brutalnošću vlastite vlade, a vodstvo Kim Jong Una nije učinilo ništa da promijeni njezinu budućnost. Njegova adut-karta su nuklearna oružja, koja su ga zaštitila od sudbine diktatora poput Sadama Huseina i Moamera Gadafija. Ako Kim osjeti otvor ili slabost ili — s pravom ili ne — osjeti egzistencijalnu prijetnju svojoj vladavini sa Zapada, sve je moguće, piše Politico.
Korejski poluotok je također regija koja bi mogla vidjeti vrlo ozbiljne posljedice drugog reda ako se ijedan od drugih sukoba s ovog popisa zaista dogodi. Ako, primjerice, Kina krene protiv Tajvana ili SAD ustukne od obrane Baltika, to bi moglo natjerati zemlje da posumnjaju u sigurnosne obveze Sjedinjenih Država protiv Sjeverne Koreje ili Kine — a obavještajni stručnjaci boje se da bi Južna Koreja ili čak Japan mogli pokušati razviti vlastiti nuklearni arsenal kao odgovor. Nedavne ankete javnog mnijenja u Južnoj Koreji pokazuju da 70 posto zemlje podupire razvoj vlastitog nuklearnog arsenala — brojke i politički pritisci koji bi zasigurno porasli ako bi postojale sumnje bi li SAD bio uz zemlju u sukobu.
Zašto je rat nevjerojatan: Iako je Sjeverna Koreja razvila nuklearno oružje i dijelove sustava isporuke, nije posve jasno koliko bi Sjeverna Koreja trebala biti sigurna u svoju sposobnost da uspješno lansira i pogodi metu nuklearnim oružjem. Prema nedavnim procjenama, Korejski poluotok je stabilan kao što je bio godinama — a s Trumpom u Bijeloj kući, koji ga je dva puta ugostio na summitima, Kim se možda osjeća sigurnijim nego već dugo. “Ne mislim da Kim Jong Un to sada treba. Ne mislim da mu je potreban sukob,” kaže Farkas, bivša dužnosnica Pentagona.
