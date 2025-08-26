Pet ratova za koje stručnjaci strahuju da bi mogli početi u sljedećih pet godina

Ulog: Napad na bilo koju od tri baltičke zemlje — sve tri su se pridružile NATO-u u sklopu proširenja 2014. — bio bi trenutačan test američke predanosti dugogodišnjem savezu. “To bi bila Rusija koja testira obveze iz Članka 5. prema tim saveznicima iz NATO-a,” kaže Evelyn Farkas, izvršna direktorica McCain instituta i bivša dužnosnica Pentagona. To je pitanje i dilema koja je mučila predsjednike tijekom Hladnog rata — bi li Amerika doista riskirala nuklearni napad na, recimo, Chicago ili Seattle, kako bi obranila Zapadni Berlin tada ili, u modernim vremenima, Rigu, Vilnius ili Tallinn? Trumpova promjenjiva podrška Europi i NATO-u čini pitanje još oštrijim — i potencijalno primamljivijim za Putina. A čak i ako bi se SAD povukao od pružanja početne potpore u slučaju baltičke intervencije, što ako bi druge zemlje NATO-a pohrlile u pomoć, a Rusija uzvratila izravnim napadima na, recimo, Poljsku, Njemačku ili Ujedinjeno Kraljevstvo, saveznike koje bi SAD možda bio spremniji obraniti?