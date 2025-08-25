"Sramota i uvreda": Kijev napao Woodyja Allena

Ukrajina je oštro kritizirala online nastup američkog filmskog redatelja Woodyja Allena na Moskovskom međunarodnom filmskom tjednu, prenosi u ponedjeljak dpa.
Oglas
"Sudjelovanje Woodyja Allena na Moskovskom međunarodnom filmskom tjednu sramota je i uvreda žrtvi ukrajinskih glumaca i filmaša koje su ubili ili ozlijedili ruski ratni zločinci u ratu koji se trenutačno vodi protiv Ukrajine", napisalo je u ponedjeljak Ministarstvo vanjskih poslova u Kijevu na društvenim mrežama.
"Allen je odlučio zatvoriti oči pred zvjerstvima koje Rusija čini u Ukrajini svaki dan već 11 godina", navode, misleći i na rusku aneksiju Krima i navodnu destabilizaciju istočne Ukrajine 2014. godine.
Kultura se ne smije koristiti za prikrivanje zločina ili služiti kao propagandno sredstvo, dodalo je ministarstvo.
Allen je pozvan je da održi intervju videovezom na festivalu u nedjelju. Događaj je moderirao redatelj i glumac Fjodor Bondarčuk, koji je na popisu sankcija zapada zbog svoje podrške ratu protiv Ukrajine.
Tijekom intervjua, Allen je navodno izrazio svoje divljenje Bondarčukovu ocu, redatelju Sergeju Bondarčuku.
„Oduvijek mi se sviđala ruska kinematografija“, rekao je Allen, prema moskovskim medijima.
Redatelj, višestruki oskarovac, 89-godišnji Woody Allen, izbjegao je pitanje želi li snimati u Rusiji, a suzdržao se i od političkih komentara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas