"Sramota i uvreda": Kijev napao Woodyja Allena

"Sudjelovanje Woodyja Allena na Moskovskom međunarodnom filmskom tjednu sramota je i uvreda žrtvi ukrajinskih glumaca i filmaša koje su ubili ili ozlijedili ruski ratni zločinci u ratu koji se trenutačno vodi protiv Ukrajine", napisalo je u ponedjeljak Ministarstvo vanjskih poslova u Kijevu na društvenim mrežama.