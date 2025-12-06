Oglas

izgubili kontrolu nad brodom

Grčka obalna straža pronašla brod s 18 mrtvih migranata kod Krete

author
Hina
|
06. pro. 2025. 22:18
OZAN KOSE / AFP, Ilustracija

Grčka obalna straža pronašla je brod s 18 mrtvih migranata pored obala Krete, objavila je u subotu grčka javna televizija ERTnews.

Dvoje preživjelih su rekli spasiocima da su izgubili kontrolu nad brodom u oluji, pa su ostali na otvorenom moru bez vode i hrane.

Još uvijek nije poznato otkud migranti dolaze i forenzičari i istražitelji pokušavaju utvrditi što se točno dogodilo na brodu.

Snažna oluja bjesni morem oko Krete s naletima vjetra snažnijim od 90 kilometara na sat.

Krijumčarske bande iznova šalju migrante na opasne rute od Torbuka u Libiji na Kretu. Gotovo 17.000 migranata stiglo je na taj grčki otok do početka prosinca ove godine, prema UN-ovoj agenciji za izbjeglice (UNHCR).

Teme
Grčka Kreta migranti obalna straža

