"Da, inflacija je značajna. Prije jedno godinu dana za euro je bilo 120, danas je 240. Dakle, sto posto u godinu dana, a rast plaća nije bio istom brzinom. Štedi se, kupovna moć nije ista kao prije godinu dana. I to je teško. Nitko nije rekao da će biti lako ili da će s ratom biti bolje, teže je i teško je, ali opet svega ima i s malo stegnutim remenom svakodnevica je otprilike normalna. Ljudi jesu uplašeni, gledaju vijesti i čekaju što će biti sutra", kazao je.