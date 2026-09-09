IVAN ŽIVI U ESFAHANU
Hrvat koji živi u Iranu opisao rat: Bilo je otprilike kao Zagreb '91., ali ne i kao Vukovar
Turistički vodič Ivan Đogić, koji godinama vodi hrvatske grupe turista po Iranu i ondje živi, gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o životu u Iranu nakon ratnih djelovanja, svakodnevici građana, inflaciji i stanju u zemlji.
Sukob između Irana te Izraela i SAD-a snažno je pogodio Iran, no gotovo godinu dana nakon početka ratnih djelovanja svakodnevni život u većem dijelu zemlje ponovno funkcionira relativno uobičajeno.
Đogić, koji živi u Iranu, opisao je kako danas izgleda život u toj zemlji te koliko su rat i sankcije utjecali na građane.
"Iranski zračni prostor bio je zatvoren samo prvih 40 dana rata"
Đogić se nedavno nakratko vratio u Zagreb, no većinu vremena živi u Iranu. Objasnio je da je u Hrvatsku stigao preko Istanbula jer međunarodne aviokompanije trenutačno ne lete za Iran.
"Ja živim u Iranu, cijelo vrijeme sam tamo. Došao sam sada ljeti prije dva-tri tjedna za Božić i Novu", rekao je. Putovanje iz Irana prema Hrvatskoj, kaže, trenutačno zahtijeva dva odvojena leta.
"Dva odvojena leta, međunarodne aviokompanije ne lete za Iran, ali s iranskim aviokompanijama se dođe do Istanbula i bilo kojom drugom kompanijom do Zagreba", rekao je.
Govoreći o sigurnosti zračnog prometa, Đogić je kazao da je iranski zračni prostor nakon početka rata bio zatvoren određeno vrijeme, dok je unutarnji zračni promet nastavio funkcionirati.
"Iranski zračni prostor bio je zatvoren samo cca prvih 40 dana rata. Poslije je bio otvoren i nije bio zatvaran, možda na jugu zemlje kad je uslijedilo 13 dana rata za Perzijski zaljev. Prvih 40 dana je bilo zatvoreno jer jesu ulazili američki i izraelski avioni. Unutarnji zračni promet je funkcionirao normalno", rekao je Đogić.
Je li vidio strahote rata? "Vidio sam eksplozije i dim, otprilike je kao Zagreb '91"
Đogić živi u Esfahanu, gradu smještenom u središnjem dijelu Irana.
"U gradu Esfahanu, polupustinjski grad. Smješten i blizu mora i blizu Teherana, u sredini zemlje", rekao je.
Govoreći o ratnim djelovanjima, kazao je da je u Esfahanu vidio posljedice zračnih napada.
"Vidio sam eksplozije i dim, ali to je bilo otprilike kao Zagreb '91. ili '95. Da, bilo je poginulih i uništenih zgrada, ali se to u gradskoj svakodnevici nije osjetilo. To su zračni napadi. Unatoč žrtvama i velikim uništenjima itd., to je puno bolje od kopnenog rata kad se ide ulica za ulicu, kuća za kuću, kao što je bilo u Vukovaru. Razlika između Zagreba '95. i borbe u Vukovaru je velika", rekao je.
"Kafići su puni, djeca idu u školu, ljudi idu na posao, ali više se štedi"
Iako se posljedice rata i ekonomske situacije osjećaju, Đogić kaže da se promjene u svakodnevnom životu na prvi pogled teško primjećuju.
"Promijenile su se, ali se na prvu ne može primijetiti. Tko je bio prije u Iranu i dođe danas, neće primijetiti nikakvu razliku jer auti su na ulicama, kafići su puni, djeca idu u školu, ljudi idu na posao... No, više se štedi, inflacija je značajna, prate se vijesti. Ali ljudi su i dalje nasmijani, svakodnevica normalno funkcionira i to je najvažnije. Nema nestašica, nikad ih nije ni bilo. Trgovine su pune, benzina ima, jeftin je. Ono za funkcioniranje svakodnevice je nepromijenjeno", kaže.
Jedan od najvećih problema za građane je inflacija, koja je, prema Đogiću, snažno smanjila njihovu kupovnu moć.
"Da, inflacija je značajna. Prije jedno godinu dana za euro je bilo 120, danas je 240. Dakle, sto posto u godinu dana, a rast plaća nije bio istom brzinom. Štedi se, kupovna moć nije ista kao prije godinu dana. I to je teško. Nitko nije rekao da će biti lako ili da će s ratom biti bolje, teže je i teško je, ali opet svega ima i s malo stegnutim remenom svakodnevica je otprilike normalna. Ljudi jesu uplašeni, gledaju vijesti i čekaju što će biti sutra", kazao je.
'Iran ima debelu kožu i izdržljivost'
Iran se već desetljećima nalazi pod međunarodnim sankcijama, a Đogić smatra da je upravo dugogodišnje iskustvo sa sankcijama razlog zbog kojeg je zemlja pripremljena i za moguće dugotrajne ekonomske pritiske.
"Iran je pod sankcijama 48 godina, na vojnom planu vidimo da je Iran bio jako dobro pripremljen i s planom B i s planom C... Tako je i na ekonomskom planu. Znalo se da će do rata doći i na ekonomskom i gospodarskom planu su bile pripreme. Na početku rata u ožujku je ministar trgovine govorio da se sad sve prekine da Iran za šest mjeseci ima zaliha hrane.
Iran je velika zemlja. S poljoprivredne strane i energetske strane, sve je to debela koža i velika izdržljivost. Sad smo u ekonomsko-strateškom nadmetanju tko može dulje izdržati, a tu Iranci koji su desetljećima pod sankcijama i samodostatni su mogu to izdržati", kazao je.
"Iransko vodstvo nije uzdrmano"
Ratna djelovanja snažno su pogodila iransko političko i vojno vodstvo, no Đogić smatra da vlast nije ostala bez sposobnosti djelovanja.
"Prvotni plan SAD-a i Izraela bio je da to u prvom danu bude toliko silovit udarac s eliminacijom političko-vojnog vrha da taj režim to jednostavno ne preživi. Ali to se nije dogodilo, dapače, okrenulo se u suprotnom smjeru što je bilo očito iz pogreba vrhovnog vođe.
Nema točne brojke, ali nagađa se da su milijuni ljudi bili na ulicama. Očito je da se narod galvanizirao oko potpore vlasti koja je čak i prije rata rekla da na svim pozicijama imaju zamjene na pet razina. Sve je to bilo predviđeno i planirano. S obzirom da nije uspjelo u prvih par dana žestokih udara, teško da bi sad uspjelo, pogotovo jer Iran osjeća da je vojno pobijedio, tj. da kontrolira vojnu eskalaciju", kazao je.
"Rat je doveo do okupljanja Iranaca oko zajedničkog neprijatelja"
Govoreći o nezadovoljstvu dijela iranskog društva vlastima, Đogić je rekao da je rat doveo do svojevrsnog okupljanja oko zajedničkog neprijatelja.
"Došlo je do zbijanja redova oko zajedničkog neprijatelja. Raslojavanje je prilika bila za Izrael i SAD u siječnju kada su bili veliki prosvjedi. To tada nije uspjelo, teško da će sada jer je u međuvremenu iranska vlast počistila špijunske ćelije, pozatvarala i smaknula ljude koji su bili vođe tih pokreta.
Počistili su Starlink i onemogućili komunikaciju između tih ćelija. Bez obzira što ima dosta nezadovoljnih ljudi, i onih koji ne podržavaju vlast, njihova glavna infrastruktura i motor koji pokreće to nezadovoljstvo je obezglavljen nakon tih prosvjeda u siječnju."
"Za mene je tamo doma"
Iako mu je zbog rata turizam trenutno na čekanju, Đogić kaže da i dalje planira ostati u Iranu, koji smatra svojim domom.
"Besposlica, ja se bavim turizmom, to je sada na čekanju, ali čeka me svakodnevica koja je meni i dalje prekrasna. Ljudi su pozitivni, treba se samo malo primiriti i čekati bolje dane. Ali za mene je tamo doma", rekao je.
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