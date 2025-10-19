Izraelski mediji: Napadi potiču sumnje u održivost sporazuma

Izraelski vojni dužnosnik rekao je u nedjelju da je Hamas izveo više napada na izraelske snage unutar Gaze, među kojima i napad raketnim granatama i snajperski napad na izraelske vojnike. "Oba incidenta dogodila su se u području pod izraelskom kontrolom... Ovo je oštro kršenje primirja", rekao je dužnosnik.