Jak potres pogodio Grčku: "Osjetio sam kako mi se automobil ljulja"

Europski mediteranski seizmološki centar zabilježio je jačinu od 5,1 po Richteru
Jak potres jačine 5,1 po Richteru pogodio je u četvrtak Grčku. Podrhtavanje tla dogodilo se u 12.14 sati prema lokalnom vremenu, epicentar je bio 88 kilometara jugozapadno od mjesta Lárise, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 21 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) March 12, 2026
"Osjetio sam kako mi se parkirani automobil ljulja", stoji u jednom komentaru na njihovoj platformi.
Grčki mediji navode da nije bilo odmah prijavljenih ozbiljnijih šteta ili ozlijeđenih.
