Oglas

5,1 po Richteru

Jak potres pogodio Grčku: "Osjetio sam kako mi se automobil ljulja"

author
N1 Info
|
12. ožu. 2026. 12:50
potres grčka
N1

Europski mediteranski seizmološki centar zabilježio je jačinu od 5,1 po Richteru

Oglas

Jak potres jačine 5,1 po Richteru pogodio je u četvrtak Grčku. Podrhtavanje tla dogodilo se u 12.14 sati prema lokalnom vremenu, epicentar je bio 88 kilometara jugozapadno od mjesta Lárise, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar. 

"Osjetio sam kako mi se parkirani automobil ljulja", stoji u jednom komentaru na njihovoj platformi.

Grčki mediji navode da nije bilo odmah prijavljenih ozbiljnijih šteta ili ozlijeđenih.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Grčka potres

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ